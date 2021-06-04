高雄市場分流實聯制見效 民眾攤商配合度高

國內疫情升溫，高市府對傳統市場實施分流採買和實聯制，經發局今天上午前往稽查發現，民眾和攤商幾乎都能配合，配合率近100%，今天也沒開出任何一張違規罰單。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例攀升，高雄市政府宣布傳統市場1日起依身分證號尾數分流採買，市場口罩配戴率達100%，實聯制也多能配合，部分地區仍有動線管制問題，經發局會加強不定期稽查。

市府為挺攤商，昨天起公有零售市場攤販規費全免，公、民有零售市場垃圾清潔費免收，希望民有市場響應租金減免。市場管制部分，經發局已透過減少出入口管制，並針對零星攤位設實聯制QR Code，進行人流管制。

高市經發局上午派員前往三民第一市場稽查傳統市場分流管制，身分證採買及出入口設置。

經發局主任秘書呂德育向中央社記者表示，市府每天都會派員前往重點市場稽查，次要市場則採機動稽查，目前民眾和攤商多能配合分流管制和實聯制，今天並未稽查到違規情形。

呂德育說，市場管理處已動員60幾名人力前往稽查，各區警分局和區公所也都全員出動配合稽查，未來每天都會派員前往，目前配合率是接近100%。