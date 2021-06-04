快訊

「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

高雄市場分流實聯制見效 民眾攤商配合度高

中央社 / 高雄4日電

國內疫情升溫，高市府對傳統市場實施分流採買和實聯制，經發局今天上午前往稽查發現，民眾和攤商幾乎都能配合，配合率近100%，今天也沒開出任何一張違規罰單。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例攀升，高雄市政府宣布傳統市場1日起依身分證號尾數分流採買，市場口罩配戴率達100%，實聯制也多能配合，部分地區仍有動線管制問題，經發局會加強不定期稽查。

市府為挺攤商，昨天起公有零售市場攤販規費全免，公、民有零售市場垃圾清潔費免收，希望民有市場響應租金減免。市場管制部分，經發局已透過減少出入口管制，並針對零星攤位設實聯制QR Code，進行人流管制。

高市經發局上午派員前往三民第一市場稽查傳統市場分流管制，身分證採買及出入口設置。

經發局主任秘書呂德育向中央社記者表示，市府每天都會派員前往重點市場稽查，次要市場則採機動稽查，目前民眾和攤商多能配合分流管制和實聯制，今天並未稽查到違規情形。

呂德育說，市場管理處已動員60幾名人力前往稽查，各區警分局和區公所也都全員出動配合稽查，未來每天都會派員前往，目前配合率是接近100%。

實聯制 傳統市場 身分證

延伸閱讀

高雄傳統市場落實防疫新規 攤商卻哀號生意差很大

高雄輕軌大南環 串起港灣觀光廊道

高雄好家載防疫互助升級版上線 市民用Line可輕鬆點餐

高雄男凌晨被情敵約出談判返家滿身血 疑感情糾紛遭砍

相關新聞

影／彩雲颱風逼近恆春半島 居民樂正好在家拚防疫

中央氣象局昨天發布彩雲颱風海上警報，上午在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島...

佳冬戰備道漢光驗證起降 7月15日前封內側道施工

台1線佳冬戰備道是國內6處公路戰備道之一，卻是唯一未實際驗證戰機起降的戰備道 ，今年漢光37號演習安排7月驗證起降；公路...

高雄傳統市場落實防疫新規 攤商卻哀號生意差很大

國內疫情升溫，為避免傳統市場成為疫情破口，高雄市政府提升市場防疫規格，要求落實聯制，分流採買避免群聚，歷經前三天勸導期，...

安心即時上工再上路 屏東縣爭取逾700個工作

對於受疫情影響而減班休息或資遣的勞工，屏東縣長潘孟安今天說，縣府盤點各機關用人需求，將向勞動部爭取至少700個安心上工名...

高雄六龜下雨造成路樹倒塌 轄區員警到場排除

高雄市六龜區台28線接近新威大橋路上一棵路樹因下雨倒塌路中，嚴重影響單向車道通行，六龜警分局員警獲報到場，擔心交通安全，...

彩雲颱風來襲 高市前鎮河四處抽水站整備待命

中央氣象局針對彩雲颱風發布陸上颱風警報，預估下午可能會替台南灣帶來豪大雨。今天上午，高雄市副市長林欽榮會同水利局長蔡長展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。