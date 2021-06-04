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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

彩雲颱風逼近恆春 南水局三級開設應變

中央社 / 高雄4日電

氣象局發布「彩雲」颱風海陸警報，水利署南區水資源局今天表示，已成立應變小組三級與牡丹水庫應變開設，加實整備、落實各項防汛措施，攜手地方縣市政府維持聯繫管道暢通。

中央氣象局發布颱風警報，颱風路徑逐漸往恆春半島靠近，陸上警戒區域包含南水局轄管的牡丹水庫，定量降水預報顯示，未來1天降雨量介於80至150毫米之間，且陣風可達9級。

因應今年首個侵台颱風，南水局表示，在發布陸上警報前，昨晚10時已成立三級應變小組與牡丹水庫應變開設，加實整備、落實各項防汛措施，並會同縣市政府維持橫向聯繫管道通暢。至於目前台南還是艷陽天，高雄、屏東多雲天氣。

南水局表示，南部面臨百年大旱，目前還未完全解旱，南部主要水庫水位仍在低檔，曾文水庫蓄水率約4.69%、南化水庫蓄水率約16.27%，至於牡丹水庫蓄水率約29.54%。

面臨彩雲颱風，南水局養護課強調，除了抗旱，也做好防災準備，密切注意集水區降雨及下游河道情形，調控水庫水位及放水量，呼籲民眾隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，放水期間請遠離河床以確保安全。

南化水庫 颱風 氣象局

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