高雄傳統市場落實防疫新規 攤商卻哀號生意差很大

國內疫情升溫，為避免傳統市場成為疫情破口，高雄市政府提升市場防疫規格，要求落實聯制，分流採買避免群聚，歷經前三天勸導期，多數市場已完成出入口管制，民眾也大致配合；但新規上路至今，不少攤商哀號，「生意差很大」，期盼614全國能解除三級警戒。

因應防疫，市府日前宣布提升市場防疫規格，要求採買民眾必須分流採買、戴口罩、實聯制，且一次購足減少接觸，以身分證字號尾數當依據，單數每周三、五、日擇一天採買，雙數每周二、四、六選一天出門一次買足，於6月1日起為期三天輔導期。

攤商認為，傳統市場的生意來源，以長者居多，但許多長者不會用實聯制簡訊Qrcode，甚至不會寫字，更不會帶證件出來買菜，不少人嫌麻煩乾脆就不買，轉去賣場採購；此外，管制後，單車、機車進不來，很多長者採買後，提不動，行動不便，更讓他們不想進市場。

賣菜的劉姓業者說，以往出來擺攤，只要接近中午，就能把攤位上所有的菜幾乎都會賣光，如今就算到中午，還會有將近一半的菜賣不出去。

黃姓豬肉攤表示，有疫情以來，生意就已經受影響，如今因為市場防疫新規，就算從早賣到修市，仍有大批豬肉賣不出去，下午只能尋問周邊其他餐飲業者，是否願意收購，或冷凍留作日後豬肉加工品的食材。