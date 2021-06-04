颱風彩雲來襲 高市指示加強抽水站整備

颱風彩雲來襲，預計今天下午起將為南台灣帶來豪雨。有關高雄市易淹水點及前鎮河沿線抽水站防汛整備情形，高雄市副市長林欽榮指示，抽水站加強整備，避免淹水之苦。

高雄市水利局表示，前鎮河沿線低漥地區箱涵排水受潮汐影響，無法重力排出，沿線設有鎮昌一巷、鎮東一街，鎮東三街及鎮州4處抽水站，共有9台抽水機，抽水能量達每秒3.24立方公尺。每月例行維護保養及專人24小時待命操作外，也在颱風豪雨前完成整備作業。

林欽榮上午到場視察並聽取水利局防汛簡報，也現場測試抽水機運作狀況，確認啟動抽水正常。他視察後指示，在本次颱風及後續汛期期間，水利局應加強各抽水站操作整備，確保功能正常，避免民眾受淹水之苦。