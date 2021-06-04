快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

高市計程車餐飲外送上線 結合8點餐平台與14車隊

中央社 / 高雄4日電

高市府今天推出計程車餐飲外送服務「高雄好家載」，結合8家點餐平台及14個計程車隊，民眾只要消費滿499元，市府就補助計程車85元車資，協助受疫情衝擊的餐飲、計程車業。

高雄市政府上午召開「高雄好家載：防疫互助經濟」平台上線記者會，高雄市長陳其邁宣布計程車餐飲外送服務正式啟動。他表示，「高雄好家載」在疫情期間解決餐飲、計程車業者經濟衝擊，民眾只要消費滿499元，市府就補助計程車85元車資。

陳其邁指出，在一卡通、LINE公司協助系統整合下，目前已有8家點餐平台及14個計程車隊陸續加入，市府提供資源整合平台，希望在疫情期間大家不用出門就能點餐，用最快速度送到家，下週更將推出「高雄好家載」市場、夜市版的防疫互助經濟方案。

高雄市經發局長廖泰翔指出，兩週內已有許多業者主動聯繫加入，除了LINE Pay Money、LINE Pay等支付方式外，信用卡也能使用，目前漢來美食、河邊餐飲集團、健人餐廚等多家業者表達加入意願，第二波會持續新增餐飲業者，更將納入傳統市場與夜市攤商。

「高雄好家載」設計「找、訂、付、送、食」五步驟，民眾只要透過打開LINE，點選右下角的「錢包」找到「LINE熱點」服務，就可以搜尋到「高雄好家載」專屬版面，一鍵快速搜尋附近的美食餐飲店家，完成線上訂購跟付款後只要在家或公司就可輕鬆享用美食。

計程車 LINE 疫情

延伸閱讀

高雄好家載防疫互助升級版上線 市民用Line可輕鬆點餐

高雄市場分流試行3天 實聯制達9成

高市本土+1！長照機構快篩2985人 快篩陽性者皆PCR陰性

麻將間老闆疫調迄今未吐實 陳其邁：重罰並移送法辦

相關新聞

影／彩雲颱風逼近恆春半島 居民樂正好在家拚防疫

中央氣象局昨天發布彩雲颱風海上警報，上午在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島...

佳冬戰備道漢光驗證起降 7月15日前封內側道施工

台1線佳冬戰備道是國內6處公路戰備道之一，卻是唯一未實際驗證戰機起降的戰備道 ，今年漢光37號演習安排7月驗證起降；公路...

「防疫屏安箱」線上開賣 屏東鮮美蔬果食材任你選

「防疫屏安箱」開賣囉！本土疫情持續發燒，政府要民眾非必要少出門，屏東縣政府為讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，3日晚...

彩雲颱風來襲高雄三級開設 陳其邁：防疫也要防颱

中央氣象局發布輕度颱風「彩雲」今天上午10點15分的位置，在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈逐漸進入東沙島海面及巴士...

高雄好家載防疫互助升級版上線 市民用Line可輕鬆點餐

疫情影響餐飲與計程車業者生計，「高雄好家載」防疫互助點餐的使用模式迅速升級，只要手機就能輕鬆完成「找、訂、付、送、食」五...

高雄市場規費、清潔費 3個月免收

疫情嚴峻，高雄市傳統市場依身分證末碼單雙號分流、實聯制等措施，經3天適應期，實聯制達9成。高雄市長陳其邁昨表示，即日起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。