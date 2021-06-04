高市計程車餐飲外送上線 結合8點餐平台與14車隊

高市府今天推出計程車餐飲外送服務「高雄好家載」，結合8家點餐平台及14個計程車隊，民眾只要消費滿499元，市府就補助計程車85元車資，協助受疫情衝擊的餐飲、計程車業。

高雄市政府上午召開「高雄好家載：防疫互助經濟」平台上線記者會，高雄市長陳其邁宣布計程車餐飲外送服務正式啟動。他表示，「高雄好家載」在疫情期間解決餐飲、計程車業者經濟衝擊，民眾只要消費滿499元，市府就補助計程車85元車資。

陳其邁指出，在一卡通、LINE公司協助系統整合下，目前已有8家點餐平台及14個計程車隊陸續加入，市府提供資源整合平台，希望在疫情期間大家不用出門就能點餐，用最快速度送到家，下週更將推出「高雄好家載」市場、夜市版的防疫互助經濟方案。

高雄市經發局長廖泰翔指出，兩週內已有許多業者主動聯繫加入，除了LINE Pay Money、LINE Pay等支付方式外，信用卡也能使用，目前漢來美食、河邊餐飲集團、健人餐廚等多家業者表達加入意願，第二波會持續新增餐飲業者，更將納入傳統市場與夜市攤商。

「高雄好家載」設計「找、訂、付、送、食」五步驟，民眾只要透過打開LINE，點選右下角的「錢包」找到「LINE熱點」服務，就可以搜尋到「高雄好家載」專屬版面，一鍵快速搜尋附近的美食餐飲店家，完成線上訂購跟付款後只要在家或公司就可輕鬆享用美食。