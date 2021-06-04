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佳冬戰備道漢光驗證起降 7月15日前封內側道施工

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
漢光37號演習安排7月在屏東佳冬戰跑道驗證起降，公路總局今天起進行路面瀝青混凝土刨鋪等相關工程，全長近3公里，至7月15日前中央封閉區域暫停開放。記者潘欣中／攝影
漢光37號演習安排7月在屏東佳冬戰跑道驗證起降，公路總局今天起進行路面瀝青混凝土刨鋪等相關工程，全長近3公里，至7月15日前中央封閉區域暫停開放。記者潘欣中／攝影

台1線佳冬戰備道是國內6處公路戰備道之一，卻是唯一未實際驗證戰機起降的戰備道 ，今年漢光37號演習安排7月驗證起降；公路總局今天起進行道路中心線兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運作業等設施改善及軍演管制設施，全長近3公里，至7月15日前中央封閉區域暫停開放。

公路總局第3區養護工程處潮州工務段說，佳冬鄉台1線429公里+850至432公里+600(佳冬戰備跑道)，今天起至7月15日進行路面瀝青混凝土刨鋪等相關工程，配合軍演管制措施，施工期間封閉南北雙向內側車道及中央槽化區施工，開放南北雙向外車道通行。

佳冬戰備道距前次重鋪已相隔10年，戰機起降的鋪面強度遠大於一般道路，雖無法全面採混凝土，軍方要求代執行刨鋪工程的第3區養護處工程處，採最高等級的改良式柔性瀝青鋪面，含有樹脂等複合式化學材料，至少8公分的鋪面厚度，平整度要求嚴格，比高速公路的鋪面品質標準還高。

為配合軍方軍演需求，施工期間至7月15日前中央封閉區域暫停開放，預計將影響台1線與屏115-1線(東角路)、屏132線及文化一路等路口，該路段有穿越台1線佳冬戰備跑道需求者，建議車輛往南請至屏南工業區永翔路路口迴轉，車輛往北請至佳冬中山路路口迴轉。

公路總局呼籲用路人，行駛屏東省道台1線往來高雄、台東、墾丁路段請事先作好行程規畫，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網( http://168.thb.gov.tw ) 或利用公路總局幸福公路APP查詢，另請隨時收聽廣播訊息，路況查詢：0800-231-035。

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