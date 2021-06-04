「防疫屏安箱」線上開賣 屏東鮮美蔬果食材任你選

「防疫屏安箱」開賣囉！本土疫情持續發燒，政府要民眾非必要少出門，屏東縣政府為讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，3日晚間推出防疫屏安箱訂購平台，要讓乖乖守在家中的民眾，也能品嚐到來自農業大縣最當季、最新鮮、最美味的蔬菜、水果、漁產、畜產等商品；一推出，網站就收到不少民眾訂單，反應熱烈。

縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，農漁畜產品的產量位居全臺數一數二的地位。這次透過縣府的力量，整合轄下的農、漁、畜等多樣優質產品，提供訂購平台。疫情期間民眾在家，只要點點手指，幾天後就能收到產地直送，除了新鮮美味外，還能兼顧營養的防疫屏安箱。特別的是，這個訂購平台能讓民眾一次買齊所有食材與當季水果，不用再傷腦筋逛各大網路商城。

縣府農業處長鄭永裕說，訂購平台的產品豐富，除了有畜產品組合箱、漁產品組合箱、蔬菜組合箱、蔬果組合箱外，也有單品可以選購，像是生鮮豬肉、雞肉香腸、午仔魚一夜干、泰國蝦、石斑、青斑等產品，還有漁產料理包。水果則有當季的百香果、芭樂、芒果、紅龍果、香蕉、黃金果等。

他說，最近由於疫情影響，政府希望民眾減少出門採購食材，這時侯防疫屏安箱訂購平台正是最好的幫手，能讓您線上買菜，安心在家，透過防疫屏安箱訂購平台，感受到屏東好好，兼顧好好防疫。訂購平台