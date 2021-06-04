快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「防疫屏安箱」線上開賣 屏東鮮美蔬果食材任你選

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府為讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，3日晚間推出防疫屏安箱訂購平台。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府為讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，3日晚間推出防疫屏安箱訂購平台。記者潘欣中／翻攝

「防疫屏安箱」開賣囉！本土疫情持續發燒，政府要民眾非必要少出門，屏東縣政府為讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，3日晚間推出防疫屏安箱訂購平台，要讓乖乖守在家中的民眾，也能品嚐到來自農業大縣最當季、最新鮮、最美味的蔬菜、水果、漁產、畜產等商品；一推出，網站就收到不少民眾訂單，反應熱烈。

縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，農漁畜產品的產量位居全臺數一數二的地位。這次透過縣府的力量，整合轄下的農、漁、畜等多樣優質產品，提供訂購平台。疫情期間民眾在家，只要點點手指，幾天後就能收到產地直送，除了新鮮美味外，還能兼顧營養的防疫屏安箱。特別的是，這個訂購平台能讓民眾一次買齊所有食材與當季水果，不用再傷腦筋逛各大網路商城。

縣府農業處長鄭永裕說，訂購平台的產品豐富，除了有畜產品組合箱、漁產品組合箱、蔬菜組合箱、蔬果組合箱外，也有單品可以選購，像是生鮮豬肉、雞肉香腸、午仔魚一夜干、泰國蝦、石斑、青斑等產品，還有漁產料理包。水果則有當季的百香果、芭樂、芒果、紅龍果、香蕉、黃金果等。

他說，最近由於疫情影響，政府希望民眾減少出門採購食材，這時侯防疫屏安箱訂購平台正是最好的幫手，能讓您線上買菜，安心在家，透過防疫屏安箱訂購平台，感受到屏東好好，兼顧好好防疫。訂購平台

屏東縣政府 疫情 發燒

延伸閱讀

假訊息干擾防疫 5月至今已144人遭移送法辦

手指上線防疫屏安箱 宅在家也能吃到在地農產

雲林縣府致贈防疫加油包 為第一線醫護打氣

防疫真的鬆懈了？移動趨勢圖曝光 大眾運輸、公司、量販店人潮回升

相關新聞

影／彩雲颱風逼近恆春半島 居民樂正好在家拚防疫

中央氣象局昨天發布彩雲颱風海上警報，上午在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島...

佳冬戰備道漢光驗證起降 7月15日前封內側道施工

台1線佳冬戰備道是國內6處公路戰備道之一，卻是唯一未實際驗證戰機起降的戰備道 ，今年漢光37號演習安排7月驗證起降；公路...

高雄傳統市場落實防疫新規 攤商卻哀號生意差很大

國內疫情升溫，為避免傳統市場成為疫情破口，高雄市政府提升市場防疫規格，要求落實聯制，分流採買避免群聚，歷經前三天勸導期，...

彩雲颱風來襲 高市前鎮河四處抽水站整備待命

中央氣象局針對彩雲颱風發布陸上颱風警報，預估下午可能會替台南灣帶來豪大雨。今天上午，高雄市副市長林欽榮會同水利局長蔡長展...

「防疫屏安箱」線上開賣 屏東鮮美蔬果食材任你選

「防疫屏安箱」開賣囉！本土疫情持續發燒，政府要民眾非必要少出門，屏東縣政府為讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，3日晚...

彩雲颱風來襲高雄三級開設 陳其邁：防疫也要防颱

中央氣象局發布輕度颱風「彩雲」今天上午10點15分的位置，在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈逐漸進入東沙島海面及巴士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。