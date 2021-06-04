颱風進襲恆春半島 台電屏東區營業處緊急應變

颱風彩雲逐漸逼進台灣，暴風圈將切過恆春半島，台電屏東區營業處表示，今天上午8時30分已成立「彩雲颱風緊急應變中心」，並成立恆春前進指揮所。

台電屏東區營業處處長鄭信宗表示，依中央氣象局預測彩雲颱風行進路線將先侵襲恆春半島，為避免颱風造成電力設施受損，造成民眾停電的不便，特別成立恆春前進指揮所，並提前備妥搶修人員、機具及設備進駐恆春全力戒備。

鄭信宗表示，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。

台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，鄭信宗指出，如果民眾家中與附近住戶都停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

台電提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。

台電表示，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。另外提醒戶外廣告招牌請加裝漏電斷路器，避免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。

但是，如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區、或以手機下載使用「台灣電力」APP，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，請民眾多加利用。

台電表示，民眾如果不便使用網路，可打1911客服專線或屏東區處停電通報電話。