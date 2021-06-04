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影／彩雲颱風逼近恆春半島 居民樂正好在家拚防疫

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
彩雲颱風今天上午向東北移動，往返屏東東港與小琉球間的東琉航線，部分船班停駛，部分停止下午航班。圖／泰富公司提供
彩雲颱風今天上午向東北移動，往返屏東東港與小琉球間的東琉航線，部分船班停駛，部分停止下午航班。圖／泰富公司提供

中央氣象局昨天發布彩雲颱風海上警報，上午在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及台東將構成威脅；屏東縣政府彩雲颱風災害應變中心今天上午9時二級開設，往返東港小琉球間的東琉航線，部分船班停駛，部分停止下午航班；首當其衝的屏東恆春半島，海邊上午掀起2公尺高長浪，風雨到傍晚才會來，居民開心說，正好在家拚防疫。

東港碼頭往返小琉球大福漁港的公營交通「琉興公司今天全天停航，東港碼頭出發往返白沙漁港的民營交通船「泰富輪」也宣布，受輕颱彩雲影響，今天東港出發的船班上午7時30及中午12時和及琉球出發的上午8時、下午1時船班仍維持正常行駛，但東港下午5時、琉球下午5時半的末班船暫停行駛。

交通船業者表示，今天是今年首度因天候因素停駛，因應疫情三級警戒，加上小琉球島上觀光者多自主宣布暫時不再攬客，政府也呼籲民眾非必要莫出門，東琉線在客源大減下，自上月中旬起就已減班。

屏東恆春半島首其衝，海邊上午出現2公尺高長浪，海岸早在疫情警戒升至三級就已封閉，各遊憩沙灘空盪盪，海巡人員上午到場勸離零星的觀浪者；墾丁潘姓水上活動業者笑說，根本沒差，早就在家放無薪假了，這樣也好，大家都別出門，在家做好防疫。

彩雲颱風今天上午向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，墾丁海岸出現2公尺高長浪。記者潘欣中／攝影
彩雲颱風今天上午向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，墾丁海岸出現2公尺高長浪。記者潘欣中／攝影
彩雲颱風今天上午向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，墾丁海岸出現2公尺高長浪。記者潘欣中／攝影
彩雲颱風今天上午向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，墾丁海岸出現2公尺高長浪。記者潘欣中／攝影

小琉球 屏東縣政府 東港

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