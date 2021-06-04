手指上線防疫屏安箱 宅在家也能吃到在地農產

為了讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，屏東縣政府推出「防疫屏安箱」訂購平台，讓民眾宅在家動動手指頭，就能吃到屏東農特產，昨晚推出到今天上午已有80筆訂單。

縣政府農業處農業產銷科表示，訂購平台產品豐富，有畜產品、漁產品、蔬菜、蔬果等各式組合箱外，也有單品可以選購，像是生鮮豬肉、雞肉香腸、午仔魚一夜干、泰國蝦、石斑、青斑等產品，還有漁產料理包。水果則有當季的百香果、芭樂、芒果、紅龍果、香蕉、黃金果。

「防疫屏安箱」訂購平台昨晚推出，屏東縣長潘孟安在臉書（Facebook）打廣告，到上午已有80筆訂單。他說，屏東是農業大縣，農漁畜產品的產量位居全台數一數二，這次透過縣府力量整合轄下的農、漁、畜等多樣優質產品提供訂購平台。

潘孟安表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，民眾在家只要點點手指，幾天後就能收到產地直送。訂購平台讓民眾一次買齊所有食材與當季水果，不用再傷腦筋逛各大網路商城，目前品項還在增加中。訂購平台網址