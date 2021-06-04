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彩雲颱風來襲高雄三級開設 陳其邁：防疫也要防颱

聯合報 / 記者林保光／即時報導
彩雲颱風來襲，高雄市政府成立颱風災害應變中心三級開設。圖／本報資料照
彩雲颱風來襲，高雄市政府成立颱風災害應變中心三級開設。圖／本報資料照

中央氣象局發布輕度颱風「彩雲」今天上午10點15分的位置，在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東、台東構成威脅，因高雄沿海也已劃入警戒範圍，高雄市政府成立颱風災害應變中心三級開設，針對漁港、沿海海岸、高屏溪流域及山域展開管制指施。

高雄市消防局表示，市長陳其邁指示，今天上午雖然高雄還沒劃入陸上警戒區，面對颱風的不確定性，須嚴陣以待，各相關局處除防疫之外，也要落實各項防颱整備工作，警戒可能的淹水及土石流。

陳其邁指示副市長林欽榮督導各局處完成各項防汛作業整備，包括：水利局針對易淹水地區加強巡視，確保各項防洪設施及抽水站完成整備、環保局針對道路側溝清疏維持暢通、原住民各行政區及各區公所加強災害緊急聯繫通報機制，消防局完成橡皮艇、救生快艇及抽水機具等救生裝備器材整備及應變措施。

颱風 陳其邁 高雄市

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