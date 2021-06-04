高市翠屏國中學生手繪卡 1人1信致敬防疫英雄

疫情嚴峻，醫護、警消全面投入第一線，高市翠屏國中小學發起「1人1信向防疫英雄致敬」活動，小朋友透過手繪感謝卡剪輯成影片放在學校FB粉絲專頁，向所有防疫英雄致敬。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫人員投入抗疫，讓位於楠梓區的翠屏國中小師生很受感動，師生們思考著「面對疫情，學生還可以做些什麼？」在教務處主任吳姿瑩帶領，學校在5月25日發起「1人1信向防疫英雄致敬」活動，在停課不停學期間，由小朋友在家拍一張照片，或手繪寫下對防疫人員的感謝，一起為台灣加油。

同學們童稚的語句，包括莊為幄在卡片上寫著「台灣防疫go！go！go！」，鏡頭前小男生不忘握緊拳頭為醫護打氣；陳紫寧感謝「防疫最緊急時刻醫護人員的守護」；家裏有人從事醫護工作的陳玥蓉「希望把影片傳遞給更多的醫護人員知道」；唸幼兒園的陳晞彤畫的則是許多愛心，她童言童語的說「因為愛心可以打敗細菌」。

校方表示，每張卡片都是學生親手手繪，圖文並茂有著不同故事，充滿了孩子們的創意；活動在5月31日截稿後，共收到101張來自小朋友、老師們的感謝卡，經剪輯成5分多鐘的影片放在學校的粉絲專頁，獻上全校最誠摯的祝福，感謝所有的防疫英雄，一起為台灣加油！