快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

高市翠屏國中學生手繪卡 1人1信致敬防疫英雄

中央社 / 高雄4日電

疫情嚴峻，醫護、警消全面投入第一線，高市翠屏國中小學發起「1人1信向防疫英雄致敬」活動，小朋友透過手繪感謝卡剪輯成影片放在學校FB粉絲專頁，向所有防疫英雄致敬。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫人員投入抗疫，讓位於楠梓區的翠屏國中小師生很受感動，師生們思考著「面對疫情，學生還可以做些什麼？」在教務處主任吳姿瑩帶領，學校在5月25日發起「1人1信向防疫英雄致敬」活動，在停課不停學期間，由小朋友在家拍一張照片，或手繪寫下對防疫人員的感謝，一起為台灣加油。

同學們童稚的語句，包括莊為幄在卡片上寫著「台灣防疫go！go！go！」，鏡頭前小男生不忘握緊拳頭為醫護打氣；陳紫寧感謝「防疫最緊急時刻醫護人員的守護」；家裏有人從事醫護工作的陳玥蓉「希望把影片傳遞給更多的醫護人員知道」；唸幼兒園的陳晞彤畫的則是許多愛心，她童言童語的說「因為愛心可以打敗細菌」。

校方表示，每張卡片都是學生親手手繪，圖文並茂有著不同故事，充滿了孩子們的創意；活動在5月31日截稿後，共收到101張來自小朋友、老師們的感謝卡，經剪輯成5分多鐘的影片放在學校的粉絲專頁，獻上全校最誠摯的祝福，感謝所有的防疫英雄，一起為台灣加油！

手繪 醫護人員 疫情

延伸閱讀

假冒防疫隔離單位詐騙個資 警教民眾這一招戳破騙局

深受縣長臉書感動 屏東十大伴手禮店家為防疫人員加油

高市本土+1！長照機構快篩2985人 快篩陽性者皆PCR陰性

高市啟動賣場人流管制 各大賣場今已整備實施

相關新聞

影／彩雲颱風逼近恆春半島 居民樂正好在家拚防疫

中央氣象局昨天發布彩雲颱風海上警報，上午在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島...

「防疫屏安箱」線上開賣 屏東鮮美蔬果食材任你選

「防疫屏安箱」開賣囉！本土疫情持續發燒，政府要民眾非必要少出門，屏東縣政府為讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，3日晚...

彩雲颱風來襲高雄三級開設 陳其邁：防疫也要防颱

中央氣象局發布輕度颱風「彩雲」今天上午10點15分的位置，在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，暴風圈逐漸進入東沙島海面及巴士...

高雄好家載防疫互助升級版上線 市民用Line可輕鬆點餐

疫情影響餐飲與計程車業者生計，「高雄好家載」防疫互助點餐的使用模式迅速升級，只要手機就能輕鬆完成「找、訂、付、送、食」五...

高雄市場規費、清潔費 3個月免收

疫情嚴峻，高雄市傳統市場依身分證末碼單雙號分流、實聯制等措施，經3天適應期，實聯制達9成。高雄市長陳其邁昨表示，即日起，...

鹽夏不夜埕不停擺 轉戰線上直播

中山大學每年5月底在高雄鹽埕街區推出「鹽夏不夜埕」夜間藝術策展，今年因本土疫情爆發，師生轉戰線上直播，集結鹽埕在地藝術家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。