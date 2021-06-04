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高雄好家載防疫互助升級版上線 市民用Line可輕鬆點餐

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
步驟二，透過點餐平台下單。圖／市府經發局提供
步驟二，透過點餐平台下單。圖／市府經發局提供

疫情影響餐飲與計程車業者生計，「高雄好家載」防疫互助點餐的使用模式迅速升級，只要手機就能輕鬆完成「找、訂、付、送、食」五步驟。市長陳其邁今天宣布，市府團隊跟LINE公司、8家點餐平台、8家計程車隊以及一卡通公司通力合作，市民透過手機LINE錢包找尋店家就可完成點餐與付款；下周起，外送服務納入傳統市場與夜市攤商，小黃司機不只外送美食，也能外代送生鮮蔬果到家。

高市府上周宣布推出「高雄好家載」防疫互助經濟方案，高雄市民只要購物滿499元，高市府補助1.5公里的起跳費85元，透過網路點餐可帶給餐飲與計程車司機收入。

為簡化訂餐流程與便利使用，一周來，高市府經發局共媒合LINE公司、8家點餐平台、8家計程車隊加入服務平台，今早市長陳其邁率先體驗，透過平台訂購路易莎咖啡，倫永計程車運將取餐外送到衛生局慰勞同仁，過程順利。

陳其邁說，點餐系統也可外送鄰近縣市，外地親友更能透過手機點餐送給高雄親友享用，歡迎其他縣市共用平台、造福更多人，他會問一下台南市長黃偉哲有沒有興趣推動；下周起菜市場生鮮蔬果或夜市美食也會加入平台，讓民眾可以很快享用到美食又做好防疫。

經發局長廖泰翔解釋，LINE是民眾最常使用的社群軟體之一，市府希望不必另行開發APP或架設新網站，運用「LINE熱點」尋找美食與線上點餐平台，進入後可看見高雄好家載專屬版面，按鍵搜尋所在位置附近的外送美食餐飲店家，點入店家後就能找到想吃的高雄美食，完成線上訂購跟付款。

步驟三，完成付費，不只一卡通可支付，也可使用信用卡支付。圖／市府經發局提供
步驟三，完成付費，不只一卡通可支付，也可使用信用卡支付。圖／市府經發局提供
步驟一，在手機「錢包」找尋店家。圖／市府經發局提供
步驟一，在手機「錢包」找尋店家。圖／市府經發局提供
高雄市府首創「高雄好家載」防疫互助點餐平台，計程車司機加入餐飲運送行列。圖／市府經發局提供
高雄市府首創「高雄好家載」防疫互助點餐平台，計程車司機加入餐飲運送行列。圖／市府經發局提供

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