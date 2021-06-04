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彩雲颱風鋒面至 高雄農友加強防範搶收安全

中央社 / 高雄4日電

受「彩雲」颱風及外圍環流，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，山區易有強降雨及局部大雨發生機率。高雄市農業局提醒將屆採收稻米、荔枝，做好田間排水並注意搶收安全減輕損失。

農業局表示，由於5日起一連三天受滯留鋒面影響，有短暫陣雨或雷雨及局部大雨發生機率。為防強降雨影響，已屆收穫期的水稻若遇倒伏，須注意田間排水，避免穗上發芽造成損失。

另外。正值採收期的荔枝，農友採收時注意自身安全；木瓜、番石榴等果樹，適度修剪枝條並清除田間殘枝落果，以免影響田間排水；其他適逢收穫期蔬菜及果品，可適時採收，以減少損失。

為防範颱風及鋒面影響，提醒農友多加注意田間排水、做好各項防災準備及注意雨後疫病防治，以減少農作物災害及財產損失。

同時未來幾天持續注意相關天氣變化及農損情況，加強田區灌排水溝渠通暢，趁雨勢趨緩時加強田間排水，搶收時注意自身安全；天氣放晴後，注意蟲害及疫病發生，以減少作物受害程度，並籲請公所加強查報，農業局將隨時掌握資訊應對。

颱風 稻米

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