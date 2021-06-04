颱風彩雲逼近恆春半島 屏東災害應變中心2級開設

中央氣象局預估颱風彩雲暴風圈今晚將切過恆春半島，屏東縣政府上午9時成立災害應變中心2級開設；來往東港和小琉球的交通船停開，民營船下午最後一班停開。

根據恆春氣象站資料，上午小琉球海上風浪1.8公尺，來往東港和小琉球的交通船，一天只有一班的公營船停開，民營聯營船及泰富航運上午正常行駛，下午最後一班5時東港到小琉球、5時30分小琉球到東港停駛。

恆春氣象站表示，彩雲暴風中心會不會登陸台灣還不知道，但暴風圈會掃過恆春半島，預估會為山區帶來24小時150毫米、平地約80毫米的雨量，目前恆春半島雲量多，預估雨勢晚上才會出現。

墾丁國家公園管理處表示，目前因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，轄內所有的沙灘和風景區都關閉，民眾都不能進行水上活動。

屏東縣政府宣布，上午9時成立災害應變中心2級開設，縣長潘孟安在臉書（Facebook）提醒民眾防疫、防颱，同步嚴陣以待，縣府團隊緊密監控颱風動態，全面整備防颱。

潘孟安表示，颱風暴風圈預計今晚接近台灣陸地，沿岸風浪漸大請勿靠近，下午起漸有風雨，要持續警戒，民眾下班後就好好宅在家，拚防疫也拚防颱。