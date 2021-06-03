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支持金門防疫 企業捐快篩試劑、全家超商捐口罩

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門7家全家便利商店今天也攜手捐贈了5千個醫療級別口罩，希望對金門的防疫工作，盡一份心力。記者蔡家蓁／攝影
金門7家全家便利商店今天也攜手捐贈了5千個醫療級別口罩，希望對金門的防疫工作，盡一份心力。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情延燒，為防堵疫情擴散，金門縣政府在上月26日也在機場設立快篩站，包括國內快篩試劑製造商寶齡富錦生技股份有限公司近期也捐贈快篩試劑1000劑給金門縣政府，另外， 金門的7家全家便利商店也攜手捐贈了5千個醫療級別口罩，希望對金門的防疫工作，盡一份心力。

金門縣衛生局表示，鑒於新冠肺炎本土疫情嚴峻，金門機場快速篩檢站設立，感謝消基會日前媒介寶齡富錦生技股份有限公司發揮愛心，捐贈快篩試劑1000劑給金門縣政府，已在最短的時間內將防疫所需要物資，迅速地供應與縣民一同抗疫。

另外，有感於防疫人員的艱辛，金門全家便利商店共7間分店店長，今日也聯合捐贈共140盒醫療等級口罩給金門縣衛生局，全家金湖店店長李宛柔表示，金門在機場設置快篩站，她覺得防疫人員很辛苦，加上最近天氣越來越熱，防疫人員的口罩一定是濕了又換、換了又濕，她看了相當不捨，於是聯合全家包括金門大學店、金城店、金山店、金寧店、金發店、城隍店與金湖店共7家分店，捐贈口罩，共5千片，由金門縣衛生局代收轉發，希望給予第一線防疫人員最足夠的防護。

金門縣衛生局長李錫鑫表示，這次收到約5000片的口罩，感受到金門各界的心意，他代表全體防疫人員表達感謝之意。

消基會日前媒介寶齡富錦生技股份有限公司發揮愛心，共捐贈快篩試劑1000劑給金門縣政府，協助縣民一同抗疫。圖／金門縣衛生局提供
消基會日前媒介寶齡富錦生技股份有限公司發揮愛心，共捐贈快篩試劑1000劑給金門縣政府，協助縣民一同抗疫。圖／金門縣衛生局提供
金門縣衛生局長李錫鑫（右）表示，這次收到共約5000片的口罩，他代表全體防疫人員表達感謝之意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局長李錫鑫（右）表示，這次收到共約5000片的口罩，他代表全體防疫人員表達感謝之意。記者蔡家蓁／攝影
全家金湖店店長李宛柔（右二）表示，金門在機場設置快篩站，她覺得防疫人員很辛苦，於是聯合全家包括金門大學店、金城店、金山店、金寧店、金發店、城隍店與金湖店共7家分店，一起捐贈口罩。記者蔡家蓁／攝影
全家金湖店店長李宛柔（右二）表示，金門在機場設置快篩站，她覺得防疫人員很辛苦，於是聯合全家包括金門大學店、金城店、金山店、金寧店、金發店、城隍店與金湖店共7家分店，一起捐贈口罩。記者蔡家蓁／攝影

金門 衛生局 口罩

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