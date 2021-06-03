高雄市場分流試行3天 實聯制達9成
高雄市傳統市場1日起依身分證號尾數分流採買，高雄市政府今天說，市場口罩佩戴率達100％，實聯制也達9成左右，部分地區仍有動線管制問題，會加強不定期稽查。
中央流行疫情指揮中心宣布，高雄新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。
高市府下午舉行防疫會議，高雄市長陳其邁會後主持記者會表示，經試行3天，民眾自動分流；為挺攤商，即日起公有零售市場攤販規費全免，公、民有零售市場垃圾清潔費免收，希望民有市場響應租金減免。
市場管制部分，高雄市政府經濟發展局長廖泰翔說，已透過減少出入口管制，並針對零星攤位設實聯制QRcode，人流管制。
媒體報導，有民眾從小巷進出莒光市場，廖泰翔表示，這是鄰近居民移動動線而未管制，但市場8出入口已減到2個，後續會不定期稽查。
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