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金馬入境旅客全面快篩率100% 同島一命民眾超配合

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長劉增應也視察快篩站的整備情況，並慰問工作人員的辛勞。圖／連江縣政府提供
連江縣長劉增應也視察快篩站的整備情況，並慰問工作人員的辛勞。圖／連江縣政府提供

連江縣今天照樣啟動入境全面快篩，台北入境馬祖旅客共27人（未含滿月嬰兒1人）全數完成篩檢陰性，縣長兼指揮官劉增應對入境旅的配合表示感謝及肯定，並強調本島疫情並無減緩跡象，離島必須嚴格做好入境篩檢，對於不接受入境快篩者，除派警力時時關切其自主健康監測情形以外，並禁止其搭乘縣內所有公共運輸工具。

連江縣疫情指揮中心表示，今天總計有28位旅客從松山機場搭機入境馬祖南竿機場，除1位才滿月的嬰兒以外，全數完成篩檢，結果均為陰性。其中10位在松機快篩陰性後登機，17位抵達南竿機場後，在縣疫情指揮中心人員強力勸說下都順利接受快篩。

劉增應對入境旅客的配合表示感謝及肯定以外，在今天的防疫會議中，也再次強調，中央流行疫情指揮中心今天公布全國新增確診者高達585例，顯示國內疫情絲毫沒有減緩跡象，馬祖離島更必須嚴格做好入境篩檢的防疫工作。

劉增應也表示，為加強並落實離島防疫，對入境旅客進行全面快篩仍然是防疫的最佳方案，縣疫情指揮中心除了持續爭取中央疫情指揮中心同意以外，對於不接受入境快篩者，將派警察時時關切其自主健康監測的情形，並通知相關單位禁止拒篩者搭乘縣內所有海、陸公共運輸工具，包括公車及離島間海運客輪。疫情指揮中心呼籲入境馬祖旅客踴躍接受篩檢，機場碼頭快篩方便快速，也保護自己及家人健康。

此外，金門今天入境旅客共141人，其中台灣端機場快篩44人（31.2%），持PCR陰性證明1人，金門端機場快篩96人，入境旅客篩檢率100%，快篩陽性1人，經送金門醫院做核酸檢測，檢驗結果為陰性。

連江縣長兼指揮官劉增應對入境旅的配合表示感謝及肯定，也慰問機場工作人員的辛勞。圖／連江縣政府提供
連江縣長兼指揮官劉增應對入境旅的配合表示感謝及肯定，也慰問機場工作人員的辛勞。圖／連江縣政府提供

疫情 金門 馬祖

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