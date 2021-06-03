東港下廓彩稻田美如畫 社會勞動人付出感覺汗水是甜的

屏東縣東港鎮下廓社區發展協會理事長林清發的弟弟林清源，是近年興起彩繪稻田的重要推手，為讓外界知道，讓人讚嘆的彩稻技術團隊出自東港下廍，兄弟倆年初發想種下「廍步豐收」故事彩稻田，給當地居民一個驚喜。社區向屏東地檢署申辦社會勞動專案，13名社會勞動人與農民一起流汗、熱絡互動，開心形容「汗水是甜的」，也給地檢署一個驚喜。

林清源是在地東港下廍人，2015年以彩稻在屏東種出LINE的卡通圖案聲名大噪，近年來也是屏東熱帶博覽會的常客，受邀種植彩稻。今年初他和哥哥林清發配合，透過農村再生計畫在老家社區農田種下彩稻，今年1月16日插秧，由黑、紫、淡綠、黃和原本綠色的稻米，構築出呈現農家故事的「廍步豐收」美麗圖案，從空中俯瞰水稻田，美不勝收，吸引外來遊客駐足，成為社區的觀光景點。

屏東地檢署說，下廍社區發展協會前年申請成為社會勞動機構，希能透過社會勞動人力的挹注，協助社區活化、農村再生的運作，這次辦理「步廍驚喜」社會勞動專案，挹注13名社會勞動人力，結合屏東國際彩稻藝術節神農獎得主林清源、農委會水土保持局台南分區、屏東縣政府農村再生專案辦公室、下廍社區居民與小學生，經過相當時間的勞力汗水付出，完美產出水稻彩繪大型藝術景觀。