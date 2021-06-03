高市府推「陪你防疫專案」 要市民宅在家免費追劇
疫情嚴峻，為避免民眾移動造成傳染風險，也怕大家宅在家不動太無聊，高雄市政府攜手中華電信，即起推出「宅在家」防疫專案，民眾至6月14日前只要使用手機及社群帳號登入平台，再輸入高雄市政府防疫序號就能免費觀賞「火神的眼淚」等夯片，宅在家追劇。
高雄市長陳其邁今天在防疫記者會最末，打趣地表示要「工商服務」一下，他表示，高市府與中華電信OTT串流平台聯手推出的的陪你防疫專案即日上市，高雄市民透過一組專屬的序號STAYHOME14，即日起到6月14日透過手機平板電腦及MOD就可以好片免費看到飽。
可以觀賞的包括電影館90多個頻道，影劇館上萬小時的精彩好片，包括近期「火神的眼淚」等好片，希望全家大小宅在來看戲劇，「免錢的，盡量看，看了就卯死」
他表示，六月十四日前使用手機及社群帳號，登入Hami Video 平台註冊，再輸入高雄市政府防疫序號，簡單幾個步驟好片就能免費看到飽。此外，民眾自輸入優惠序號後 30 天內，訂閱電視館（原價每月168元）或影劇館（原價每月199元），可享有每館 每月99 元的優惠，詳情可至 Hami Video 網站查詢（https://hamivideo.hinet.net/）。
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