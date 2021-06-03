中山大學舉辦線上「鹽夏不夜埕」邀大家「做伙來陷眠」

中山大學每年5月底在高雄鹽埕街區推出的「鹽夏不夜埕」夜間藝術策展，今年因本土疫情爆發，師生轉戰線上直播，集結鹽埕在地藝術家、企業及社區代表，以「做伙來陷眠（台語：一起來做夢）」為主題，推出一系列直播節目，邀民眾居家防疫期間線上相會，一起話鹽埕、領略鹽埕風華。今天晚上7點半到8點半，可上臉書「「鹽夏不夜埕」。

中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授宋世祥表示，鹽夏不夜埕活動自2018年起，年年舉辦，今年邁入第4年，原定要擴大活動規模，沒想到活動登場前，全國進入第三級防疫警戒，得取消所有實體活動。師生為不讓中山大學這項「傳統活動」臨時喊卡，在短短2周內，將取消的實體活動全面改為線上直播。

線上節目與實體活動一樣精彩，「鹽夏不夜埕」活動臉書粉絲專頁推出，直播節目包括：開幕儀式，邀請到鹽埕社區代表、業界人士、藝術家及中山師生等，上百人透過網路串流軟體，線上齊聚一堂。「夢的進行式」節目邀請到藝術家蔡慧盈、彭譯嫺及阮永翰等，與民眾暢談藝術；「鹽埕觀察家─我們發現的四大鹽埕秘密」，由中山大學人科學程所開設的設計文化與人類學課程學生，帶領觀眾揭開鹽埕有趣的現象；「夏夜微醺x1950年代的鹽埕風華」，邀請鹽埕酒吧的老闆阿樂，及鹽埕在地文史工作者兼醫師沈政璋，用不同角度夜聊鹽埕；「我們在市集裡做夢聊天」則邀請到高雄市集餐車Holycow手工漢堡和市集攤商浮繞的創辦人，與民眾分享創業的艱苦辛酸。

宋世祥表示，這些節目內容雖然橫跨裝置藝術、表演藝術、導覽及市集，但其實都圍繞著同一個主題，那就是「做伙來陷眠」，師生希望透過這次線上直播，讓民眾了解，過去的鹽埕是各地移民實現「高雄夢」的地方，希望參與線上直播的民眾，也都能從直播節目中，重拾夢想的勇氣，勇敢追尋夢想。 中山大學集結鹽埕在地藝術家、企業及社區代表，以「做伙來陷眠（台語：一起來做夢）」為主題，推出一系列直播節目，邀民眾居家防疫期間線上相會。圖／中山大學提供

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