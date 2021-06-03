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台南玉井芒果冰店一條街冷清清 業者：疫情緩和較重要

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井老街芒果冰令人食指大動，但今年受到疫情影響，少了外地遊客，店家說，中北部民眾想吃可以研究用配宅。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街芒果冰令人食指大動，但今年受到疫情影響，少了外地遊客，店家說，中北部民眾想吃可以研究用配宅。記者吳淑玲／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，台南愛文芒果冰已進入旺子，但「台南玉井老街上不見人潮」！往年這個時候，玉井老街「冰店一條街」已湧入各地遊客，享受夏季限定的冰涼美味，但今年受到疫情影響，店家只能外帶，加上民眾多宅在家防疫沒有遊客，不少店家暫時休業，當地人會來外帶，好處是不用人擠人，車子也好停；芒果冰業者說，現在如果有外縣市遊客也會怕，生意雖然影響很大，但疫情能早日和緩下來比較重要。

店家說，因屏東芒果比台南早上市，這個時期主要是使用屏東芒果，再過一個多禮拜，台南愛文芒果上市的量會逐漸增加，但今年屏東芒果有災損產量也不多，目前芒果產地價格每台斤30多元，看起來沒有受到新冠肺炎的影響，外銷、宅配都正常，比較麻煩是芒果冰，是要靠遊客帶動消費。

玉井老街有間冰舖簡姓老闆說，「還是防疫第一」！今年天氣炎熱，5月初遊客已湧入一波，大概詢問一下不少人來自彰化、宜蘭和高雄，後來本土個案一下子爆增到200人以上，就當機立斷只做外帶，且暫時不請工讀生，確保人員健康，隨著芒果冰旺季已近，但疫情不見和緩，短時間可能也不會有外地遊客，中北部客人如果想吃芒果冰，可能會研究用宅配方式。

台南玉井青果市場也因有兩名彰化確診者的足跡到訪，除全場消毒外，也採取嚴格的單一進出口及實聯制，進場人員都要量體溫、噴酒精，目前已有土芒果及玉文、愛文等上市，往年已有遊覽車及遊客會來購買芒果，但市場也冷冷清清，農民說，現在有疫情誰敢來？也有農民就在場外空地攤擺，但有時苦等一上午也賣不出，也相當無奈。

台南玉井老街芒果冰店家多數休息，顯得冷清。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街芒果冰店家多數休息，顯得冷清。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街芒果冰店家多數休息，顯得冷清。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街芒果冰店家多數休息，顯得冷清。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街芒果冰令人食指大動，但今年受到疫情影響，少了外地遊客，店家說，中北部民眾想吃可以研究用配宅。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街芒果冰令人食指大動，但今年受到疫情影響，少了外地遊客，店家說，中北部民眾想吃可以研究用配宅。記者吳淑玲／攝影

芒果 疫情 新冠肺炎

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