鼓勵宅在家追劇 高市府送免費看片14天

全台疫情持續三級警戒，高雄市政府今表示，為了豐富市民居家防疫生活，攜手中華電信推「陪你防疫」方案，市民即日起至6月14日，登入Hami Video，並輸入專屬防疫優惠序號，就能免費收看14天 Hami Video平台「電視館」90多個頻道及「影劇館」。

高市府與中華電信推出「陪你防疫」公益方案，市長陳其邁表示，市府與中華電信OTT平台Hami Video合作，就是為了增加民眾待在家的誘因。

高市府表示，中華電信Hami Video支援多種收視工具。「陪你防疫」公益方案可免費看Hami Video「電視館」及「影劇館」，有新聞、運動、英語學習等超過90個電視頻道，及超過 1 萬部電影、戲劇、動漫及兒童影片，讓全家宅在家看劇。

市民只要6月14日前使用手機號碼或社群帳號註冊，透過輸入高市府防疫序號就能免費看14天。另輸入序號後30天內，訂閱每月原價168元的電視館或每月199元影劇館，可享有每館每99元優惠。

新聞局長董建宏表示，在全國三級警戒尚未解除時，盼市民能減少不必要外出，若出門務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並共同響應「宅在家、助防疫、護台灣」，一起度過疫情危機。