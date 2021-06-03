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深受縣長臉書感動 屏東十大伴手禮店家為防疫人員加油

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞。圖／屏東縣府提供
入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞。圖／屏東縣府提供

疫情衝擊百工百業，溫暖仍在人間流動，入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞，業者吳再松說，他看到縣長潘孟安臉書分享許多防疫人員與社會基層小人物的故事，深受感動，身為市井小民的他，也希望用微薄力量向無名英雄們致敬及感謝。

受疫情影響，吳再松為保護員工，暫時關閉門市營運，以降低疫情傳染風險，5月28日晚間他看到縣長潘孟安臉書文章，發現許多防疫人員為了守護前線，即使到凌晨都還無法休息，他心情就不淡定了。

吳再松說，縣長臉書文中提到，疫情蔓延，防疫人員衝到最前線作戰，包含在傳統市場的消毒大隊、穿著密不透風防護衣的醫護人員、每天早晚關心隔離民眾的關懷小組及徹夜未眠幫忙調查確診者足跡的疫調人員等，而無法上戰場的，也擬定各種應變方案，熬夜早已是家常便飯，對於這些無名英雄們，他覺得既心疼又感謝。

吳再松決定加開廠線生產，捐贈物資給辛苦的防疫人員們，今載滿車的產品，有果塔100盒、茶餅100盒、雪Q餅400包、剝皮辣椒60箱（12入）及剝皮脆泡菜60箱（12入）等，親自送到衛生局及縣警局刑警大隊，表達滿心的謝意。

潘孟安說，連日來在網路可以看到許多像吳老闆這樣的熱心業者，自掏腰包贈送物資給最前線防疫人員，他非常感動，雖然疫情十分嚴峻，他相信只要堅守防疫，一定能盼到撥雲見日的那天。

入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞。圖／屏東縣府提供
入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞。圖／屏東縣府提供
入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞。圖／屏東縣府提供
入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞。圖／屏東縣府提供
入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞。圖／屏東縣府提供
入選2020屏東十大伴手禮的店家萬丹鮮而美，今天載了一車自家產品送給屏東縣衛生局及縣警局刑警大隊，感謝第一線人員辛勞。圖／屏東縣府提供

疫情 衛生局 潘孟安

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