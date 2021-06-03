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金門將推菜市場分流採買 減少傳統市場群聚

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的菜市場也將開始推分流採買，縣府籲請民眾要多加配合。本報資料照片
金門的菜市場也將開始推分流採買，縣府籲請民眾要多加配合。本報資料照片

喜愛到菜市場買菜的婆婆媽媽注意囉！為有效減少傳統市場群聚買菜人潮，金門縣政府今天表示，將建議民眾自主按身分證號碼單雙號分流採買，身分證字號末碼單號於每周一、三、五、日採買，雙號於每周一、二、四、六採買，提醒大家去一次，最好一次買足，減少外出。

縣府建設處表示，因各傳統市場形式不一，現階段採輔導方式試行，以達到人潮分流、人流降載、車輛管控、減少群聚。縣府呼籲，為達落實防疫效果，請鄉親於菜市場購物時配合自主分流，一起做好防疫工作。

建設處也說，為強化市場防疫工作，各鄉鎮公所已定期進行市場消毒作業，並要求市場攤商及從業人員營業佩戴口罩，也呼籲民眾進入市場配合，保護自己也保護他人。另配合實聯制措施，各鄉鎮公所已於5月28日利用疾管家簡訊實聯制系統，完成轄內市場場域實聯制申請，並將實聯制二維條碼張貼於市場出口明顯處所，請民眾進入市場要記得要刷「簡訊實聯制」二維條碼(QR code)，建議個別攤商也要配合實聯制措施。

因應全國新冠肺炎疫情三級警戒，輔導市場預作人數總量管制計畫，依營業場所道路或走道現況規劃進出動線，以因應疫情變化，提升落實單一出入口分流管制。在此籲請各位鄉親，出門記得帶手機、身分證，進入市場配合落實實聯制。

縣府指出，呼籲鄉親響應少去多買的購物原則，搭配市場防疫措施，降低市集的擁擠程度，在落實防疫的前提下，讓民生需求、攤商生計得到滿足。

金門縣府今天表示，為有效減少傳統市場群聚買菜人潮，將建議民眾自主按身分證號碼單雙號分流採買，籲請民眾配合。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣府今天表示，為有效減少傳統市場群聚買菜人潮，將建議民眾自主按身分證號碼單雙號分流採買，籲請民眾配合。記者蔡家蓁／翻攝

實聯制 身分證 疫情

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