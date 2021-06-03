恆春豎孤棚14年不中斷 遇嚴峻疫情續辦不樂觀

中元搶孤在國內已形成「南恆春、北頭城」分庭抗禮態勢，去年受疫情影響，宜蘭頭城搶孤活動競賽部分停辦，祭典科儀照常，恆春豎孤棚則以縮減參賽隊伍因應續辦，最近本土疫情發燒，14年不中斷的宗教文化盛事是否停辦受到關注；恆春鎮公所表示，年度預算已編列，能否舉辦視疫情發展而定，即使疫情退燒降到第二級警戒，仍無法舉辦，目前看來不樂觀。

「南恆春、北頭城」已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光勝地，去年受新冠肺炎疫情影響，宜蘭頭城停辦搶孤賽，恆春鎮公所照常於中元節舉辦，雖然國內疫情趨緩旅遊解禁，但為因應疫情，賽程中為適度保持安全社交距離，行之有年的32隊同場競賽首度縮減為20隊，觀光文化活動也由5天縮減至3天。

今年5月以來本土疫情大爆發，距恆春豎孤棚觀光文化祭不到3個月，連續14年不中斷的宗教文化盛事是否停辦受到地方關注；鎮公所有關主管說，年度預算已編列，籌備工作即將展開，能否舉辦要視疫情發展而定，但即使疫情退燒降到第二級警戒，依中央的限制規定仍無法舉辦，以目前疫情持續處於高強度警戒和疫苗未到位狀況來看，3個月後要回復一級，似乎不樂觀。

恆春豎孤棚傳統是4支棚柱，前鎮長葉明順認為是民俗結合觀光的好活動，15年前為擴大參與面增至36支棚柱，中央4支留給「好兄弟」，競賽時不開放；參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬的動作，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，與宜蘭頭城搶孤競賽方式略有不同，活動時間也較宜蘭頭城早半個月。

恆春半島瓊麻園城鄉文教發展協會說，恆春豎孤棚曾獲台灣「宗教百景」殊榮，已是恆春的年度觀光文化盛事，位於東門城旁的孤棚會場，也成為旅遊觀光亮點，今年碰上嚴峻的疫情，大家已有停辦的心理準備。