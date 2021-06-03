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屏東黑鮪魚3414尾破13年紀錄 疫情影響拍賣價跌

中央社 / 屏東縣3日電

屏東東港黑鮪魚今年大豐收，累計至今天共捕獲3414尾，創下13年來的新高紀錄，已超越去年全年黑鮪魚數量，不過，受到新冠肺炎疫情影響，平均拍賣價比去年滑落約3成。

5月中旬以來，東港黑鮪魚每天開市交易數量都是100多、200多尾，進入大豐收，東港漁市場統計，5月28日交易273尾單日最多，截至今天為止，今年共捕獲3414尾，創下13年來的新高紀錄。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，去年全年度共捕獲2942尾，自民國97年起13年都沒破3000尾，今年破了紀錄，但受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，目前的拍賣價比去年滑落3成。

鄭鈺宸表示，今年拍賣價依品質好壞從每公斤新台幣100至400元，雖然每天捕的黑鮪魚都有拍賣完，但賣黑鮪魚的攤商及餐廳生意受很大影響，東港漁市場的「黑鮪魚專賣區」雖有宅配，但生意差很多，漁會已向漁業署申請漁民的紓困，週邊的餐廳和攤商也希望政府能紓困。

東港地區不少海鮮餐廳紛推出外送自救，有業者推出黑鮪魚5人套餐的外送，也有推出黑鮪魚便當，還有業者看到家長煮飯煮到崩潰，推出「拯救家長套餐」，但因目前多家宅配公司不接受冷凍及冷藏貨物，餐廳多自送，因此，也以東港周邊鄉鎮為最大範圍。

黑鮪魚 東港 新冠肺炎

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