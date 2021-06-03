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影／貨輪撞上橋式起重機倒塌 受困人員救出

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導

高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出，傷者送阮綜合醫院，院方表示，傷者左前臂割傷，受到驚嚇，還要檢查有無內傷。

今天近午在高雄港70號碼頭，一艘OOCL航運公司所屬的大型貨櫃輪疑因機械故障，撞上起重機，造成碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，現場驚叫聲不斷。當時有人員在起重機內作業，事故造成1人輕傷，其中有2名工人現仍受困在內，已經全部救出，高雄市政府表示，高雄市長陳其邁在第一時間掌握訊息後，即指派副市長林欽榮、副秘書長郭添貴偕同消防局、勞工局、海洋局、工務局前往現場進行救援並協助相關工作。

高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影
高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困。受困者後來都已經救出。記者劉學聖／攝影

重機 碼頭 高雄港

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