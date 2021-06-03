屏東連6天+0 潘孟安：住宿型長照等照顧人員啟動篩檢

新冠肺炎疫情本土確診案例屏東累計27例，連續6天沒有新增確診個案，屏東縣長潘孟安說，防疫更升級，屏東住宿型長照與老人養護機構的照顧人員啟動篩檢；屏東縣府衛生局在里港鄉設立社區篩檢站首日（3日）上午有35名登記篩檢，快篩陰性PCR送檢驗中。

潘孟安中午在臉書宣布，屏東縣今天無確診個案，「+0雖持續，防疫更升級」，由於外縣市陸續出現長照機構人員和住民確診案例，甚至因為長者抵抗力較弱，有較高的死亡率。全力守住長照與老人養護機構，縣府從去年到今年多次演練整備，現在更須提高警戒，已安排各機構工作人員，到篩檢站採檢做快篩及PCR，確保自身健康，也確保住民的安全避免感染。

屏東縣府指出，東港篩檢站從6月1日下午啟動後，截至6月3中午，9家機構115名機構工作人員完成篩檢，均為陰性；里港篩檢站今上午啟動後，有6家機構15名完成篩檢。

屏東縣府指出，衛福部提高長照機構人員疫苗施打順序，縣府已列冊完成，會盡速讓未施打的人員接種。