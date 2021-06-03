快訊

直播／年輕人比例升！今增本土583例含校正219列 境外2例

直播／「小英給我疫苗」 全民快閃活動

屏東連6天+0 潘孟安：住宿型長照等照顧人員啟動篩檢

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府衛生局在里港鄉設立社區篩檢站首日上午有35名登記篩檢，快篩陰性PCR送檢驗中。圖／屏東縣府提供
屏東縣府衛生局在里港鄉設立社區篩檢站首日上午有35名登記篩檢，快篩陰性PCR送檢驗中。圖／屏東縣府提供

新冠肺炎疫情本土確診案例屏東累計27例，連續6天沒有新增確診個案，屏東縣長潘孟安說，防疫更升級，屏東住宿型長照與老人養護機構的照顧人員啟動篩檢；屏東縣府衛生局在里港鄉設立社區篩檢站首日（3日）上午有35名登記篩檢，快篩陰性PCR送檢驗中。

潘孟安中午在臉書宣布，屏東縣今天無確診個案，「+0雖持續，防疫更升級」，由於外縣市陸續出現長照機構人員和住民確診案例，甚至因為長者抵抗力較弱，有較高的死亡率。全力守住長照與老人養護機構，縣府從去年到今年多次演練整備，現在更須提高警戒，已安排各機構工作人員，到篩檢站採檢做快篩及PCR，確保自身健康，也確保住民的安全避免感染。

屏東縣府指出，東港篩檢站從6月1日下午啟動後，截至6月3中午，9家機構115名機構工作人員完成篩檢，均為陰性；里港篩檢站今上午啟動後，有6家機構15名完成篩檢。

屏東縣府指出，衛福部提高長照機構人員疫苗施打順序，縣府已列冊完成，會盡速讓未施打的人員接種。

「防疫必須戰戰兢兢，請大家保持警覺，絕對不能鬆懈。」潘孟安說，縣府在第三級警戒宣布延長，規定護理之家、老人養護機構等住宿型長照機構，禁止新收住民入住；長者送醫後返回機構前，及緊急安置保護性個案，都須經PCR檢測為陰性，才可入住，全面升級防疫。

屏東縣府衛生局在里港鄉設立社區篩檢站首日上午有35名登記篩檢，快篩陰性PCR送檢驗中。圖／屏東縣府提供
屏東縣府衛生局在里港鄉設立社區篩檢站首日上午有35名登記篩檢，快篩陰性PCR送檢驗中。圖／屏東縣府提供

屏東縣 長照 篩檢站

延伸閱讀

長照老人養護機構防疫 屏縣府列冊篩檢照服員

防疫布局 屏東里港社區篩檢站6/3開站

屏東連4天「+0」 潘孟安：再+0 零鬆懈

潘孟安：屏東縣29日零確診 籲民眾假日待在家

相關新聞

疫情紓困屏東縣首波近6萬4千人符合資格最快4日入帳

行政院推動「紓困4.0」，屏東縣符合中央紓困對象包括弱勢民眾及急難紓困者有近6萬4000人，屏東縣政府已完成資料核定，衛...

屏東連6天+0 潘孟安：住宿型長照等照顧人員啟動篩檢

新冠肺炎疫情本土確診案例屏東累計27例，連續6天沒有新增確診個案，屏東縣長潘孟安說，防疫更升級，屏東住宿型長照與老人養護...

高市啟動賣場人流管制 各大賣場今已整備實施

為強化防疫，高雄市長陳其邁昨宣布，將啟動超市、大賣場人流管控，以「1人1坪」為容留上限，6月5日起開始稽查。今天家樂福、...

疫期緊繃不少家庭經濟受衝擊！單親建教生撐起家用開銷

疫情緊繃，讓不少家庭的經濟受到衝擊。高雄市中山工商單親家庭建教生均崧與漢棠，因為母親都在疫期中失業，於是將建教實習存的薪...

防疫陸海空 屏東縣府籲緩辦賽鴿避免人潮群聚

新冠肺炎疫情急遽升溫，顧及全民安全，大型活動紛停辦，但往年舉辦都會聚集數百、甚至上千人的賽鴿，仍無停辦跡象，屏東縣長潘孟...

宅在家依然變行家！高市青年局開辦線上青年培力講座

全民居家抗疫期間，高雄市政府青年局「自造者空間M.ZONE大港自造特區」，開辦線上青年培力講座，6月4日晚上10點在青年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。