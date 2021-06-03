長照老人養護機構防疫 屏縣府列冊篩檢照服員

屏東縣今天第5天新冠肺炎零確診，縣長潘孟安表示，案例+0雖持續，但外縣市陸續出現長照機構人員和住民確診案例，縣府已啟動住宿型長照及老人養護機構照顧服務人員篩檢。

潘孟安今天在臉書（Facebook）表示，外縣市陸續出現長照機構人員和住民確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚，甚至因為長者抵抗力較弱，有較高的死亡率，屏東雖持續第5天零確診，但仍啟動照顧人員篩檢。

潘孟安表示，為了全力守住長照及老人養護機構，縣府從去年到今年多次演練整備，現在更必須提高警戒，已安排各機構工作人員，前往篩檢站採檢做快篩及PCR，確保自身健康，也確保住民的安全避免感染。

潘孟安並表示，衛生福利部提升長照機構人員的新冠肺炎疫苗施打順序，縣府已經列冊完成，會盡速讓未施打的人員接種。

另外，潘孟安指出，日前中央宣布全國第3級警戒延長時，縣府也規定護理之家、養護機構等住宿型長照機構，禁止新收住民入住；長者送醫後返回機構前，以及緊急安置保護個案，須經病毒核酸PCR檢測為陰性，才可入住，全面升級防疫。