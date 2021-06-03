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疫情嚴峻為警打氣 金門餐飲業者贈美食慰勞

中央社 / 金門縣3日電

疫情嚴峻，台灣本島警察染疫事件頻傳，金門縣餐飲業者捐贈臭豆腐，為員警加油打氣，慰勉辛勞。金湖分局感謝業者愛心並表示，正爭取疫苗分配數量，讓基層員警優先施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）持續升溫。金門縣警察局金湖分局今天表示，配合防疫，民眾都自律維持低度活動或居家辦公；但警察必須每天在外，對特殊行業的停止營業嚴格查核，並對民眾外出戴口罩進行勸導和查處，以及各類群聚行為的防範查處。員警除了工作量增加外，面對不理性民眾的肢體暴力，染疫風險也相對增加。

警察的辛苦及高度風險民眾看在眼裡，金湖鎮一名臭豆腐店老闆特別到金湖分局，捐贈臭豆腐60份，供員警食用，並慰勉員警辛勞。

劉姓老闆說，最近看到其他縣市有多名警察確診，擔心金門員警染疫，對於後續的民生治安會有嚴重影響，特地捐贈60份臭豆腐給金湖分局，供員警食用，希望這在防疫最前線的單位能做好自我保護，增強體力，大家一起抗疫，並早日回復正常生活。

金湖分局長何明祥感謝餐飲業者的愛心，並表示，現階段除了盡可能將民眾和員警出入動線分離，並加強廳舍防護隔離措施，掌控員警感染風險，同時積極爭取疫苗分配數量，讓基層員警優先施打，保障全體警察安全。

警察 臭豆腐 金門

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