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疫情紓困屏東縣首波近6萬4千人符合資格最快4日入帳

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
百工百業受疫情衝擊影響，屏東市中央市場商圈攤商暫停擺攤。記者劉星君／攝影
百工百業受疫情衝擊影響，屏東市中央市場商圈攤商暫停擺攤。記者劉星君／攝影

行政院推動「紓困4.0」，屏東縣符合中央紓困對象包括弱勢民眾及急難紓困者有近6萬4000人，屏東縣政府已完成資料核定，衛福部3日撥出首波紓困金3億7000多萬，縣府預計最快4日入帳到民眾帳戶內，即時協助度過難關。

「沒有臨櫃申請、不用跑公所申請！」屏東縣府社會處呼籲，疫情擴大急難紓困，今年新申請案，申請方式為「線上申請」與「郵寄申請」2種方式，6月7日開始申請到6月30日，簡化去年需檢附佐證資料規定，申請後由中央系統協助查調資料、審核，讓申請便利、審核快速、即時紓困。

屏東縣府社會處表示，屏東縣辦理行政院關懷弱勢加發生活補助，發放對象為5月至7月符合下列資格之一：領取身障者生活補助者、領取中低收入老人生活津貼者、領取弱勢兒童及少年生活扶助者、領取弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助者、領取低收入戶兒童生活補助者、領取低收入戶就學生活補助者、領取特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助者以及5月至7月未領取前項各款補助之低收入戶及中低收入戶兒童與少年，統計全縣共5萬0328人，每人每月1500元，5月符合上述資格者，一次性發給3個月4500元，總計2億2647萬6000元。

因疫情影響且無軍、公、教、勞、農等社會保險身分的擴大急難紓困，2020年曾有申辦紀錄，無論通過與否，主動納入審查，無須再請民眾提供相關佐證資料。縣府依去年申請紓困對象資料，也已完成第一批次的審核作業，排除已死亡或已另行投保社會保險身分者，統計通過1萬3497件，紓困金額為1億4501萬5000元。

社會處提醒，弱勢加發生活補助，屏縣符合資格的中低收入戶的兒童或少年，尚有缺乏郵局匯款帳戶資料者1076人，已請各鄉鎮公所通知民眾，儘速辦理補發。

屏東縣政府 低收入戶 行政院

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