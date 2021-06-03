防疫不出門 線上遊恆春半島、涼山舒緩身心

新冠肺炎疫情第3級警戒，風景區多關閉，屏東恆春半島在地旅行社推出線上旅遊和體驗；茂林國家風景區管理處也推出線上遊瑪家鄉涼山遊憩區，讓民眾遠距旅遊，舒緩身心。

專門經營恆春半島社區旅遊的在地旅行社業者，最近推出線上旅遊和體驗活動，同時提供恆春半島的農產品訂購宅配到府，讓大家不出門也能吃喝玩樂，感受來自恆春半島的氛圍。

恆春半島線上遊程的旅遊體驗，分成2種方式進行，一種是在指定的日期時間進行線上直播，另一種是預錄好的影片，隨時隨地都可以觀賞，內容包括「教你如何品啤酒」，認識海魚保育的「食魚教育」。

另外，還有配合恆春半島在地特色農產所進行的豆乳雞、黑豆腐、大果藤榕、雨來菇、有機米食、環保手工皂等DIY體驗，業者表示，未來還會陸續推出生態教案，民眾只要付費成功，就可以得到專屬的觀賞網址點開來欣賞「線上旅遊」。

茂林國家風景區管理處也推出線上遊茂林，其中，屏東縣特別推瑪家鄉涼山遊憩區。茂管處表示，涼山遊憩區以氣勢磅礡的涼山瀑布聞名，園區內還有繽紛可愛的哈比屋、彩虹公車亭、彩虹階梯等打卡景點。

茂管處表示，涼山遊憩區目前不開放遊客進入，茂管處官網「線上遊茂林」專區釋出多張涼山瀑布與園區景點美照，讓民眾居家防疫期間仍可欣賞涼山瀑布美景，甚至可在Google Meet線上會議時作為背景使用，多少舒緩疫情期間生活的緊張，維持身心正能量。

茂管處長柯建興表示，現下新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫優先，為了留給山區原鄉安全的淨土，請遊客稍加忍耐疫情期間無法出遊的不便，減少非必要外出，這段時間不妨透過網路遠距旅遊，待疫情過後涼山遊憩區歡迎大家前往賞溪、郊遊。

茂管處表示，「線上遊茂林」以親切的「茂管家」身分，陪伴民眾在家看美景，一解旅遊癮，也蒐集周邊店家資訊，鼓勵多加利用有提供宅配或外送服務的在地商家。