高市啟動賣場人流管制 各大賣場今已整備實施

為強化防疫，高雄市長陳其邁昨宣布，將啟動超市、大賣場人流管控，以「1人1坪」為容留上限，6月5日起開始稽查。今天家樂福、小北百貨等賣場均已展開人流控管，但來客量至今不超過容留上限。

高雄市政府繼市場實施人流管制及身分證分流後，陳其邁昨宣布賣場、超市也將實施人流管制措施，包含好市多、全聯、家樂福、美廉社、頂好、小北等，均以營業面積1坪1人為容留上限，以利消費者保持社交距離。

經發局表示，室內空間因應防疫需維持2公尺社交距離，換算每人約需3.14平方公尺空間方能達成，故以營業面積1坪（約3.3平方公尺）內1人為上限，首波以賣場、超市等人流高的營業場所優先執行，經發局將於6月5日起展開稽查。

今天多數大賣場均已開始人流管制，如家樂福已在入口處架設顯示人數的管制設備，若滿員則會請民眾稍待入場。高雄家樂福表示，受疫情影響，民眾多有減少採買次數，現在到店採買人數比以往減約2成，但線上購物銷售額增加2、3成。

小北百貨則在入口處派員工管制出入，除了實聯制外，員工手上有碼表，依照進場多少人、離場多少人按表增減，若達到人數也會請民眾稍後入場。一名負責管制的店員說，賣場面積大，至少可容納上百人，很少一次人數會超過限制面積。

不過也有部分美聯社超市還未實施人流管制，店員說，目前還未接到公司通知，可能近日就會有通知，待收到通知也會配合開始實施人流管制。市民林小姐說，今天到賣場採買都還沒被擋，還未感受到不便，如果真的要稍後入場也願配合。