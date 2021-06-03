疫期緊繃不少家庭經濟受衝擊！單親建教生撐起家用開銷

疫情緊繃，讓不少家庭的經濟受到衝擊。高雄市中山工商單親家庭建教生均崧與漢棠，因為母親都在疫期中失業，於是將建教實習存的薪水拿來養家，希望撐過難關。

中山工商汽車科三年級學生均崧，與母親相依為命，母親在農場當臨時工，收入微薄。他念建教班在三益制動公司實習，學習工作態度認真，受到廠方肯定，3年來扣除學費、生活零花，帳戶存款超過20萬元。可是新冠疫情影響，媽媽已好一陣子失業在家，均崧自掏腰包負責家中雜支和水電費，讓媽媽很感動。均崧說，感恩要即時，能幫家裡分憂，自己也覺得很有成就感。

汽車科三年級學生漢棠也是單親家庭，母親撫養他和妹妹，兩人都讀建教班，他選擇汽車科，妹妹讀商業經營科，在全家便利商店實習，兄妹倆懂事又貼心，讓母親很放心。漢棠說，母親從事推拿服務業，疫情爆發後工作就沒了，妹妹才高一還小，所以他提領存款給媽媽應急，添購家用品時也會主動付帳，讓媽媽好欣慰。

中山工商校長林昭億表示，學校開辦輪調式建教合作班43年，辦理汽車等七大科，建教生有2600人，占全國建教生五分之一，與台灣松下、統一超商、鼎泰豐、國瑞汽車等百大知名企業合作，為家庭經濟弱勢學生提供安心就學管道，也為各行各業培育基層技術人力。校方近年與科技大學合作，規畫產學攜手合作專班，培育企業幹部養成。

林昭億說，新冠疫情嚴峻，部分家庭經濟遭受衝擊，家長失業，反而讀建教班的孩子成為家中經濟來源。這些孩子自掏實習津貼當家用，回報親恩，溫暖又貼心，值得鼓勵。