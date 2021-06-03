防疫陸海空 屏東縣府籲緩辦賽鴿避免人潮群聚

新冠肺炎疫情急遽升溫，顧及全民安全，大型活動紛停辦，但往年舉辦都會聚集數百、甚至上千人的賽鴿，仍無停辦跡象，屏東縣長潘孟安請警方柔性勸說，至昨天2日，縣內9處賽鴿會全數配合延期或取消。恆春聯合鴿會會長陳立信說，願意配合縣政府防疫措施，恆春地區兩個鴿會冬季海上競翔賽總幼檢，延至6月14日後實施。縣府強調，屆時會到場加強稽查，避免防疫破口。

潘孟安說，受疫情影響，從縣府到民間經過審慎評估，許多活動皆宣布延期或停辦。獲悉民間賽鴿會活動仍未宣布停辦，指示縣警局長李文章，希望透過各分局柔性勸說。

屏東縣警局表示，賽鴿從70年代開始興盛，台灣北、中、南各地成立鴿友會。國內賽鴿競賽分為每年春、夏、秋、冬四大季賽會，每遇重大賽事便可透過衛星或直播方式，看到萬鴿群飛的壯觀場面，因此賽事過程，都會聚集非常多的鴿友。

為免持續舉辦，造成人群聚集或有來自其他地區的民眾參加，增加染疫風險，警方火速查訪縣內賽鴿會賽事狀況。屏東縣警局說，全縣有9處鴿會，鴻海聯合鴿會延到6月14日後，視疫情再決定恢復或夏季停賽；屏榮協會、1257聯合會賽事延至6月18日後；1799聯合鴿會延到6月14日後；青田鴿會延到6月14日後，再決定是否恢復或夏季停賽；1188賽鴿協會延到9月，視疫情狀況再決定是否恢復賽事；佳冬賽鴿協會因疫情全部停賽，直到政府宣布開放再恢復。

原先恆春聯合鴿會預計6月5日總幼檢、恆春南海鴿會預計6月12日總幼檢，經協調，恆春聯合鴿會會長陳立信說，願意配合縣政府防疫措施，恆春地區兩個鴿會冬季海上競翔賽總幼檢，延至6月14日以後實施。