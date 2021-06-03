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宅在家依然變行家！高市青年局開辦線上青年培力講座

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局長張以理表示，青年局積極開創運用線上管道，將M.ZONE的課程與講座零距離搬上線，讓青年可以安心在家上課，聽大師開講，同時也能讓更多人參與。圖／高雄市青年局／提供
高雄市青年局長張以理表示，青年局積極開創運用線上管道，將M.ZONE的課程與講座零距離搬上線，讓青年可以安心在家上課，聽大師開講，同時也能讓更多人參與。圖／高雄市青年局／提供

全民居家抗疫期間，高雄市政府青年局「自造者空間M.ZONE大港自造特區」，開辦線上青年培力講座，6月4日晚上10點在青年局粉專準時上線。首波推出「地創青年製造所」系列，線上開講在疫情影響之下，如何開創在地連結與行銷之路，讓你「宅在家，依然變行家！」

高雄市青年局長張以理表示，疫情當前，順應「宅」趨勢，青年局積極開創運用線上管道，將M.ZONE的課程與講座零距離搬上線，讓青年可以安心在家上課，聽大師開講，同時也能讓更多人參與。

張以理說，M.ZONE也順勢推出線上諮詢輔導服務，提供包含直播節目設計與串流、影像剪輯與後製技術、創生提案到數位自造等5項諮詢輔導主題，提供因疫情無法開業或苦於線上行銷的青年團隊，可以輕鬆獲得線上協助，青年局讓你在疫情期間也能快速圈粉、升級軟實力。

6月4日的講座邀請山海屯社會企業執行長許明揚，以及嘉易創創育中心執行長黃振瑋，線上零距離分享新化街區轉變的奧秘-「南方的逆襲-新化街區轉生術」。6月9日線上課程為「從雲端情人解碼鏡頭語言」，教你從電影鏡位瞭解創作內涵與技法。6月11日邀請鳳儀穀倉執行長林承澍帶來精采的講座內容。若錯過直播，青年局粉絲專頁也會提供直播影片。

高雄市政府青年局開辦線上青年培力講座，6月4日晚上10點在青年局粉專準時上線，首波推出「地創青年製造所」系列。高雄市青年局提供
高雄市政府青年局開辦線上青年培力講座，6月4日晚上10點在青年局粉專準時上線，首波推出「地創青年製造所」系列。高雄市青年局提供

青年 疫情 直播

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