宅在家依然變行家！高市青年局開辦線上青年培力講座

全民居家抗疫期間，高雄市政府青年局「自造者空間M.ZONE大港自造特區」，開辦線上青年培力講座，6月4日晚上10點在青年局粉專準時上線。首波推出「地創青年製造所」系列，線上開講在疫情影響之下，如何開創在地連結與行銷之路，讓你「宅在家，依然變行家！」

高雄市青年局長張以理表示，疫情當前，順應「宅」趨勢，青年局積極開創運用線上管道，將M.ZONE的課程與講座零距離搬上線，讓青年可以安心在家上課，聽大師開講，同時也能讓更多人參與。

張以理說，M.ZONE也順勢推出線上諮詢輔導服務，提供包含直播節目設計與串流、影像剪輯與後製技術、創生提案到數位自造等5項諮詢輔導主題，提供因疫情無法開業或苦於線上行銷的青年團隊，可以輕鬆獲得線上協助，青年局讓你在疫情期間也能快速圈粉、升級軟實力。