屏東居家隔離關懷中心 電話陪伴隔離民眾溫暖不間斷

新冠肺炎本土疫情爆發後，屏東縣累計27確診案例，居家隔離人數約在160到190多人，屏東居家隔離關懷中心透過專業關懷小組，每天早晚關心居家隔離民眾的健康，屏東縣衛生局心理衛生與毒品防制科個案督導盧欣怡說，居隔者在面對篩檢結果的等待期心情最煎熬，曾有居隔者講到哽咽，耐心安撫他們的不安與焦慮。

盧欣怡說，居家隔離關懷中心每天有4人輪流打電話居家關懷隔離者，一人平均約打30到40通關懷電訪，了解居家隔離者隔離期間的心情變化，若有相關需要協助提供相關資訊，「最擔心是電話沒有接」。

盧欣怡說，有一次一名同仁從上午打到中午，居隔者電話不接，覺得很不對勁，後來跟衛生所聯繫後，才發現，原來以為看到陌生來電不敢接。

盧欣怡說，關懷期間，居家隔離者最煎熬是篩檢結果通知前的「等待期」，接到相關電話都會特別焦慮，一接到電話「我怎麼了？結果知道了嗎？」，可以理解居家隔離者面對的恐懼，也適時提醒居隔者，注意身體變化，疫情變化大，要用最大同理心去看待。

屏東縣確診案例中家庭群聚、牌友聚會，隔離對象有長輩，盧欣怡說，有長輩們講到哽咽，擔心傳染給孫子，這時耐心安撫，做好相關防護。也曾有居隔者，在電話關懷時，反映健康變化，覺得不是很舒服，隨即通報相關單位，提供就醫，隔天居隔者採檢確診。