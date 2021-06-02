陳其邁力挺果農 直播籲多買多吃高雄玉荷包

高雄玉荷包正值產季，高雄市長陳其邁今天指出，受到疫情及端午節宅配爆單塞車影響，部分配送受阻。他透過直播行銷玉荷包，鼓勵大家多買多吃，用行動挺農民，錯過要等明年了。

時序進入6月，高雄市大樹區玉荷包等盛產，陳其邁說，產期只到6月底，如果錯過了就要等到明年了。

他表示，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，宅經濟又逢端午佳節生鮮送禮配送需求，宅配訂單爆量，影響配送時間，造成玉荷包農產銷受衝擊。

陳其邁在高雄市政府防疫會議後做工商服務，力薦玉荷包。他說，「品嚐玉荷包正當時」，請大家以行動挺農民，「大家盡量買、盡量吃」，歡迎企業團購，可洽大樹區農會、高雄首選電商平台。

高雄市農業局長張清榮今天到大樹區農會姑山倉庫關心農友時表示，宅配業者要調整收件時間應先公告通知農友，以利農友調整改送其它宅配管道。他也呼籲把握玉荷包產期，錯過就要再等1年了。