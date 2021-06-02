高市賣場超市6月5日起人流管制 1坪1人容留上限

中央社 / 高雄2日電
超市、大賣場同樣實施人流管制、總量控管。有部分賣場結帳距離限制，拉開人與人間的距離。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
超市、大賣場同樣實施人流管制、總量控管。有部分賣場結帳距離限制，拉開人與人間的距離。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

高雄市繼傳統市場實聯制進行人流管制後，市長陳其邁今天宣布要求超市及賣場人流管制，營業面積限1坪1人，人員保持社交距離2公尺，6月5日起開始稽查。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，防疫工作要更縝密，陳其邁在今天的防疫會議宣布要針對超市及賣場進行人流管制，以營業面積1坪1人為容留上限。市府宣布這項規定將自6月5日起開始稽查。

桃園市已經宣布美容美髮停業至6月14日。高雄縣醫師公會理事長王宏育出席防疫會議，提出「理髮健康指引」，包括務必實聯制；採預約制讓顧客在室外等候並保持社交距離；顧客及理髮師全程戴口罩；理髮前後以酒精消毒手部；理髮工具、座椅及圍巾等每次使用後消毒；理髮後再回家洗頭等。

市府同時宣布帶頭降租金，給予租金補貼，住宅租金補貼加碼30%，租金、權利金減免，包含社會住宅、市有地減租；地上權及標租減租，另外公有零售市場攤位減租等。市府也許可租金、權利金均得申請延期繳納。

社交距離 租金補貼 實聯制

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