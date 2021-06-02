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恢復洗車！台糖台南、高屏加油站至本月10日推洗車半價

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台糖台南高屏加油站恢復洗車，即日起至本月10日推半價優惠。圖／台糖油品事業部提供
台糖台南高屏加油站恢復洗車，即日起至本月10日推半價優惠。圖／台糖油品事業部提供

久旱逢甘霖，水情暫緩解，台南、高屏縣市政府也恢復洗車業者洗車，台糖加油站為回饋廣大的消費者，台南、高屏地區站點，自即日起起至本月10日推出洗車半價優惠。

台糖公司油品事業部指出，日前台灣水情嚴峻，台糖加油站在各地政府限水政策實施前便自主宣布暫停洗車服務。如今旱象有解，台糖加油站也恢復洗車服務。台糖呼籲，雖然台灣水情逐漸好轉，但各界仍要珍惜水資源，把節水融入日常生活當中，日後才能免除無水之苦。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，缺水導致民眾日常生活上諸多不便，喜迎久違的甘霖，台糖加油站特別推出洗車半價服務，對民眾節水努力表達感恩之意，並回饋一路相挺台糖加油站的顧客。6月30日前台糖油品事業部也推出APP會員天天積點5倍送活動，台糖寡醣乳酸菌、台糖蜆精等多款贈品，以更優惠點數提供會員免費兌換，如市值580元的台糖寡醣乳酸菌，原兌換點數為3萬5千點，活動期間只要1萬5千點，比打對折還優惠。

他說，本次洗車優惠活動由台南及高屏地區率先啟動，惟位於高雄小港博學站因已委由外部廠商經營洗車服務，不適用本優惠活動；台中大里的鳳凰站也因同樣緣故，屆時台中解除限水政策後，亦不適用本活動，東部地區的台糖加油站點也未加入本活動。

加油站 限水

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