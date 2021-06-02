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癮君子脫口罩吞雲吐霧遭開罰 高市衛生局鼓勵趁機戒菸

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄持續稽查未戴口罩案，從5月19日至6月1日，光警方就開出3697件告發單，癮君子在戶外脫下口罩吞雲吐霧開罰9件。圖／高雄市衛生局提供
高雄持續稽查未戴口罩案，從5月19日至6月1日，光警方就開出3697件告發單，癮君子在戶外脫下口罩吞雲吐霧開罰9件。圖／高雄市衛生局提供

高雄持續稽查未戴口罩案，從5月19日至6月1日，光警方就開出3697件告發單，癮君子在戶外脫下口罩吞雲吐霧開罰9件。衛生局表示，根據國際研究顯示，吸菸是染疫重症危險因子，吸菸者引發重症風險比未抽菸者高2倍，住院治療後持續惡化風險增加14倍。13至24歲吸菸年輕人感染新冠肺炎風險是不吸菸者5倍，鼓勵民眾透過戒菸門診等協助，趁防疫機會與菸品一刀兩斷。

全國三級警戒，一到戶外就必須戴口罩，癮君子大嘆抽菸要偷偷摸摸，深怕被瞧見。為鼓勵民眾戒菸，高雄市政府衛生局表示，從5月1日至6月30日，結合117家戒菸醫療院所，提供「戒菸門診免收掛號費」活動，幫助民眾戒菸不再單靠意志力，藉由專業醫師協助，選擇適合的戒菸藥物、貼片或口嚼錠，提供如何克服各種尼古丁戒斷症狀，減緩戒菸時的不適感，增加戒菸成功機會。

門診戒菸治療服務、免付費戒菸專線0800-63-63-63，戒菸班、社區藥局戒菸諮詢服務，可洽衛生局社區心衛中心，電話07-7134000轉社區心衛中心成癮防治股。

高雄持續稽查未戴口罩案，從5月19日至6月1日，光警方就開出3697件告發單，癮君子在戶外脫下口罩吞雲吐霧開罰9件。圖／高雄市衛生局提供
高雄持續稽查未戴口罩案，從5月19日至6月1日，光警方就開出3697件告發單，癮君子在戶外脫下口罩吞雲吐霧開罰9件。圖／高雄市衛生局提供
全台三級警戒，罩不離口，癮君子常聚在一起並脫下口罩，恐成防疫破口。記者蘇健忠／攝影 （聯合報提醒您 抽菸有礙健康）
全台三級警戒，罩不離口，癮君子常聚在一起並脫下口罩，恐成防疫破口。記者蘇健忠／攝影 （聯合報提醒您 抽菸有礙健康）

戒菸 衛生局 口罩

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