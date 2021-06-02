金門解決「溼地殺手」危害 將移除互花米草

互花米草耐鹽耐淹抗風浪，種子會隨風浪傳播，根系深且快速拓植，密集生長的植株會減低水流流動，卡住泥沙及垃圾，導致灘地逐漸陸化，改變鱟、水鳥、彈塗魚、招潮蟹等潮間帶棲地，更會影響漁業資源，故有「溼地殺手」的之稱，近期縣府積極爭取中央預算處理浯江溪口的互花米草，相關工程將於近期開始施作，但施作時翻攪底泥，屆時難免會產生異味，提醒附近活動的民眾，多加注意與體諒。

縣府表示，互花米草原產大西洋西海岸及墨西哥灣，中國大陸於1980年在福建沿海種植，作為護岸植物使用，後續因驚人的蔓延速度，除造成航道淤積外，更造成河口及沿海溼地生態嚴重破壞，名列世界100大的入侵生物。為保護地區海岸景觀及生態資源，早年於浯江溪口移除護花米草時，也評估各種移除方式，最終考量執行成效及經濟成本，以重型機具掩埋搭配人工拔除方式成效最高。

據了解，近年來，浯江溪口互花米草似有再度復發的跡象，不僅造成河口阻塞及垃圾淤積，堆積的淤泥更引起異味，金城鎮代表會代表、鄰近城區的鄰、里長也屢次反映浯江溪口惡臭及外來種問題。縣府近期積極爭取中央預算處理浯江溪口的互花米草，並避開冬候鳥活動季節。