防疫布局 屏東里港社區篩檢站6/3開站
為阻斷社區傳染鏈，評估之前病例疫調足跡及地緣關係，屏東縣3日至6日在里港鄉河濱公園開設社區篩檢站，以里港春林村、大平村、永春村及鹽埔鄉彭厝村、新二村為優先篩檢對象。
屏東縣衛生局今天表示，里港社區篩檢站提供優先篩檢條件，除了里港、鹽埔兩鄉的5個村村民，還包括有同時間與確診者足跡重疊里港鄉、鹽埔鄉民，以及有疑似症狀的里港鄉、鹽埔鄉民。
衛生局呼籲，符合篩檢條件的里港鄉、鹽埔鄉民眾，可透過縣府網站、電話預約及現場掛號方式申請。篩檢時段為每天上午8時至12時、下午1時至5時；每時段篩檢量能100人，一天共200人。
今天下午2時起開始接受隔日預約，符合篩檢條件民眾持身分證、健保卡配戴口罩前往採檢，不可搭乘大眾運輸工具。
提供預約方式，包括現場取號，每班50人（上午8時、下午1時發號碼牌）。網路預約，每班20人（可至縣府網站查詢）。電話預約，每班30人，預約電話08-7753772（上班時間開放）。其中，網路及電話預約僅限預約次日、額滿為止。
這也是繼潮州鎮、東港鎮設置社區篩檢站後的第3處篩檢站，篩檢站由慈濟慈善事業基金會捐贈，採組合屋形式搭建，屏東縣長潘孟安今天也前往視察設置狀況。
他感謝慈濟在新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）期間除了協助啟動關懷及捐贈物資外，並捐贈組合屋做為篩檢站，以有效進行感控動線區隔，讓第一線醫護人員在執行高風險篩檢工作時多一層防護。
潘孟安說，雖然屏東連續5天零確診，但防疫絲毫不能鬆懈，仍要提高警覺，在評估之前病例疫調足跡及地緣關係，決定在里港增設篩檢站，把病毒阻絕於社區外。
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