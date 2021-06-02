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遊客不敢出門 高雄旗津渡輪假日載客量只剩3、4千人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄觀光勝地旗津受疫情影響，遊客大幅減少，多數店家乾脆自主停業至6月14日。記者陳玫伶／攝影
高雄觀光勝地旗津受疫情影響，遊客大幅減少，多數店家乾脆自主停業至6月14日。記者陳玫伶／攝影

疫情嚴峻，民眾在家不敢出門，高雄夏季熱門觀光景點旗津也連帶受影響，旗津老街、渡輪遊客大幅減少，有攤商乾脆公告休息至6月14日，也有住附近的民眾在家悶壞，趁人較少的平日外出走走。

高雄市輪船公司表示，旗津-鼓山航線平日消費族群主要為學生及上班族，假日則多為遊客，以往假日1天載運量可達2萬至2萬5千人，受疫情影響，中央發布三級警戒後，搭乘渡輪民眾大幅減少，遊客只剩個位數，假日載客量僅剩3、4千人，平日為5、6千人，以在高雄、旗津上班民眾居多，約少65%。

還是有部分民眾騎機車帶小孩到旗津走走逛逛。蔡姓女子表示，疫情期間在家悶壞了，趁平日人較少，從前鎮到旗津老街走走，但店家幾乎都沒開，幸好有間一直想買但都沒營業的赤肉羹店家有開，經詢問才知道，老闆也是為防疫，直到6月初才又恢復營業。

旗津老街攤商表示，疫情爆發後遊客大量減少，許多攤商見狀也不擺攤了，自主停業到6月14日，僅剩幾家住商合一的攤商還有營業。攤商無奈表示，他們雖擔心疫情，但為補貼家計，還是出來多少賣一點。也有海產老闆表示，海鮮無法久放、價格貴，但遊客不來賣不出去，乾脆停業暫時休息。

高雄觀光勝地旗津受疫情影響，遊客大幅減少，多數店家乾脆自主停業至6月14日。記者陳玫伶／攝影
高雄觀光勝地旗津受疫情影響，遊客大幅減少，多數店家乾脆自主停業至6月14日。記者陳玫伶／攝影
高雄旗津、鼓山往返搭乘渡輪遊客大幅減少，假日載客量僅剩3、4千人，多為在旗津、高雄工作的在地居民。記者陳玫伶／攝影
高雄旗津、鼓山往返搭乘渡輪遊客大幅減少，假日載客量僅剩3、4千人，多為在旗津、高雄工作的在地居民。記者陳玫伶／攝影
高雄旗津、鼓山往返搭乘渡輪遊客大幅減少，假日載客量僅剩3、4千人，多為在旗津、高雄工作的在地居民。記者陳玫伶／攝影
高雄旗津、鼓山往返搭乘渡輪遊客大幅減少，假日載客量僅剩3、4千人，多為在旗津、高雄工作的在地居民。記者陳玫伶／攝影

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