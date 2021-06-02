市場買菜分流管制 今多數民眾依規定遵守
高雄市傳統市場自主防疫分流制6月上路，警方一早也到各市場稽查，市場人員也在入口處宣導。今多數民眾已知分流制上路，並配合出示證件檢查，「買菜看日子很麻煩，但防疫也沒辦法」。
高雄市政府為控管市場人流避免群聚，6月起，依據身分證尾數單雙號限制購買日期，如今天周三，就是尾數單號的民眾可上市場買菜。
經發局表示，輔導期前3天是勸導期，，以勸導為主，不會開罰。但6月4日起就會正式執行，沒證件就不會放行。
昨實施首日許多民眾仍不清楚狀況，但今天狀況明顯好很多，在三民區菜市場買菜的吳姓婦人說，媒體都有報導高雄有實施分流，雖然買菜還要看日子很麻煩，但為防疫也沒辦法，還是要配合。
但也有少數民眾還是不清楚分流制度，出示身份證後，發現是雙號不符規定，經警方和市場人員宣導後放行。員警說，畢竟現在是勸導期，民眾也跑了一趟買菜。有攤商無奈說，疫情爆發後，到市場買菜民眾已減少，如今分流管制後買菜的人更少，生意難做。
經發局表示，市府每天會至市場進行稽查，並對於高人流的市場加強稽查。目前市場消費者幾乎全都有戴口罩，也願意主動配合出示身分證件。但仍有約30%的消費者，可能會忘記帶身分證件或者尾數不符消費日， 這兩天的宣導期盡力勸導，並提供書面指引單，讓大家熟悉分流政策，以落實市場分流措施。
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