市場買菜分流管制 今多數民眾依規定遵守

高雄市傳統市場自主防疫分流制6月上路，警方一早也到各市場稽查，市場人員也在入口處宣導。今多數民眾已知分流制上路，並配合出示證件檢查，「買菜看日子很麻煩，但防疫也沒辦法」。

高雄市政府為控管市場人流避免群聚，6月起，依據身分證尾數單雙號限制購買日期，如今天周三，就是尾數單號的民眾可上市場買菜。

經發局表示，輔導期前3天是勸導期，，以勸導為主，不會開罰。但6月4日起就會正式執行，沒證件就不會放行。

昨實施首日許多民眾仍不清楚狀況，但今天狀況明顯好很多，在三民區菜市場買菜的吳姓婦人說，媒體都有報導高雄有實施分流，雖然買菜還要看日子很麻煩，但為防疫也沒辦法，還是要配合。

但也有少數民眾還是不清楚分流制度，出示身份證後，發現是雙號不符規定，經警方和市場人員宣導後放行。員警說，畢竟現在是勸導期，民眾也跑了一趟買菜。有攤商無奈說，疫情爆發後，到市場買菜民眾已減少，如今分流管制後買菜的人更少，生意難做。