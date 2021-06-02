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冷藏宅配爆量 高市大樹農會助玉荷包農彈性配送

中央社 / 高雄2日電

受到新冠肺炎疫情升溫影響，民眾轉網購宅配，又逢端午節肉粽網購，還有玉荷苞盛產，宅配貨運爆大量。高雄市玉荷包農苦於部分冷藏配送受阻，大樹區農會建議常溫配送，隔天送達品質仍好。

高雄市大樹區玉荷苞盛產，湧進很多網購訂單，業者每天出貨數百到數千箱，透過合作的冷藏貨運公司配送，但是近來受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的影響，民眾網購宅配物資盛行，再加上端午節採購肉粽等貨物量大增，黑貓宅急便等突然公告至6月3日停止收件送往北區4縣市的冷藏宅配貨物等，讓部分玉荷包農措手不及。

高雄市芳境合作社理事主席許倫肇今天表示，長久以來和宅急便及大榮貨運等合作，出貨正常；不過近來因為部分農民受到出貨冷藏配送等問題，委他收貨，逾2萬台斤的玉荷包大量湧入，要整理分類出貨等，耗費大量人力及時間，忙於整理，出貨也要塞車了。

農民擔心天氣酷熱，常溫配送如果時間延誤恐影響品質，委託芳境收貨，許倫肇允諾，儘量協助農民於產季讓玉荷包順利配送，但面對爆量的玉荷包，只能增加人力整理出貨，很費時間。

大樹區農會總幹事歐幸娟指出，接獲農民玉荷包冷藏配送的問題會全力協助，不過也因陸續接獲貨運公司不斷調整中、北部不收冷藏改常溫配送，所以她協助玉荷包彈性改採常溫配送；玉荷包荔枝大量透過郵局常溫宅配，多年來運作順暢。

歐幸娟表示，農會有多間合作宅配廠商，會機動調整配送，目前大榮貨運、宅配通、郵局等正常收寄；雖是常溫配送只要隔天送達，品質依然良好。

市府農業局指出，疫情期間，宅配生鮮包裹不易準時，盼消費者多予包容，並建議玉荷包保鮮，可以先剝殼後再置於保鮮盒冷藏，可大大延長保鮮期且風味更佳。

農民 網購 新冠肺炎

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