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高雄再一家飯店自主休館 翰品抗疫兼衝外賣度小月

聯合報 / 記者徐如宜王昭月／ 高雄即時報導
高雄翰品酒店自主休館到6月14日，餐飲部門維持外賣，以自家飯店熱門餐點開發成冷凍產品外賣。圖／高雄翰品酒店提供
高雄翰品酒店自主休館到6月14日，餐飲部門維持外賣，以自家飯店熱門餐點開發成冷凍產品外賣。圖／高雄翰品酒店提供

疫情發燒，雲朗觀光集團旗下的翰品酒店高雄店，日前也宣布自主休館至6月14日，餐飲部門維持外賣。5月中旬迄今，高雄公布自主休館的星級知名飯店已達3家。

高雄翰品酒店由前身中信飯店改名，軟硬體全部更新，酒店外觀十年前由日本知名建築設計師山根格年設計完成，在老鹽埕區展露新意，生意蒸蒸日上。

但最近新冠疫情肆虐，全台三級警戒，翰品酒店基於防疫，日前也在官網公布暫時休館到6月14日，休館期並將視疫情情況延長。

高雄翰品酒店表示，為了配合政府規定加上考量客人與員工的健康，客房只服務原本的商務客以及長住客，不接散客，餐飲改主打外賣，包括冷凍食品以及端午粽子，接續會開發熱食外送服務。

行銷公關副協理許以玟說，休館是配合政府的防疫步調，但飯店考量到疫情延燒，民眾宅在家自行煮食的機會多，也以自家飯店熱門餐點像招牌燒賣、干蒸珍珠丸、紅燒牛腩，鮮肉鮮蝦餃及龍蝦精煉海鮮鍋、紅燒／清燉牛腩麵等開發成20多種冷凍外賣產品，解凍加熱就能上桌。

截至目前，高雄已有漢王洲際飯店、水京棧H2O酒店及翰品酒店宣布自主休館。

高雄翰品酒店自主休館到6月14日，餐飲部門維持外賣，以自家飯店熱門餐點開發成冷凍產品外賣。圖／高雄翰品酒店提供
高雄翰品酒店自主休館到6月14日，餐飲部門維持外賣，以自家飯店熱門餐點開發成冷凍產品外賣。圖／高雄翰品酒店提供
因應防疫，高雄翰品酒店日前也宣布自主休館。圖／翻攝自高雄翰品酒店官網
因應防疫，高雄翰品酒店日前也宣布自主休館。圖／翻攝自高雄翰品酒店官網

酒店 疫情

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