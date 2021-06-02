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屏東萬丹泥火山噴發 村長提醒防疫勿群聚要戴口罩

中央社 / 屏東縣2日電

屏東縣萬丹鄉灣內村泥火山今天清晨噴發，噴發孔只有1個，泥漿洶湧噴發，村長陳玉意找來怪手引泥漿到水圳，在此防疫期間也提醒民眾不要群聚，不僅遠距觀看，更要戴上口罩

泥火山噴發常引來民眾圍觀，由於正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，陳玉意除了通報縣府防疫中心，提醒前往民眾遠距離觀看，更要注意防疫，一定要戴口罩、不要群聚。

陳玉意表示，這次噴發的農田在3年前曾連續3年噴發過，停了3年再度噴發，今晨噴發孔和上次的噴發孔位置不同，今晨4時多採苦瓜的農民聽到泥火山噴發聲，馬上向他通報。

陳玉意前往觀看，發現泥漿洶湧噴出，由於往例農田遭泥火山噴發後就無法再耕作，因此趕緊找來怪手先引泥漿到水圳，以防附近農田農作物被泥漿淹沒。

泥火山的噴發有時會到達4、5個噴發孔，通常以3個最常見，今天只有1個噴發孔；至於噴發時間有時一整天甚至長達2天。附近居民會點火讓天然氣趕快燒完。不過，陳玉意表示，目前還沒引火燃燒打算。

萬丹鄉泥火山噴發地點通常圍繞新園鄉、萬丹鄉交界的鯉魚山，以萬丹鄉灣內村噴發次數最多，噴發時間不定、地點未必相同，但噴發過的地點也常會再噴發，上次噴發是2019年在灣內村的產業道路旁。

萬丹泥火山早期也造就萬丹鄉造磚產業，鄉里有「鯉魚造山」傳說，學者曾勘察是地底天然氣蘊釀到一個程度後噴發；另外，當地居民也有「泥火山噴發前後會有地震發生」說法。

泥火山 萬丹 口罩

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