三級警戒延長 高雄市暫停辦理徵兵作業

因應全國疫情三級警戒延長，為保障役男健康，避免人員群聚與跨縣市流動，高雄市配合中央暫停辦理5、6月份役男體檢、軍種兵科抽籤及軍事訓練與補充兵役男入營，7月後徵兵處理作業將視疫情狀況調整因應。

高雄市兵役處表示，6月份停止入營梯次包含110年6月16日陸軍第0110梯次（分階段第2年）、6月17日陸軍第0131梯次（分階段第1年）、6月28日補充兵383梯次及6月29日陸軍第0132梯次與空軍076梯次。提醒錄取暑期分階段常備兵役軍事訓練第一梯次役男，後續入營規畫配合中央滾動檢討另行通知。

高雄市兵役處指出，自疫情發生以來，高雄市役男各項徵兵處理作業落實防疫作為，包含入境或接觸入境人士最後日起未滿21日者暫緩徵兵處理；徵兵處理現場應佩戴口罩、體溫檢測及落實社交距離；軍種兵科抽籤場次分流並鼓勵民眾由公所代抽籤避免群聚；詢問並確認應徵役男健康情形無虞再行輸送入營等。

近期疫情升溫，針對在營官兵，兵役處表示，也已協請國軍各部隊加強防疫作為。

兵役處提醒，後續徵兵作業將視疫情狀況研議因應，如有最新消息將公告於高雄市兵役處網站，請役男多留意相關訊息及役政單位通知。